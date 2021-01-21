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بالفيديو.. الدفاع المدني يكشف آلية مخالفة عابري الأودية خلال جريانها

Time منذ 8 دقائق
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بالفيديو.. الدفاع المدني يكشف آلية مخالفة عابري الأودية خلال جريانها

الرياض (صدى):
قال نائب مدير عام الدفاع المدني اللواء حمود الفرج أن الجهات الأمنية تعمل في منظومة متكاملة لتطبيق الأنظمة، ومنها قرار مجلس الوزراء الذي عدّ المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة مرورية.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني إن القرار جاء حرصا من القيادة على كل ما من شأنه تحقيق سلامة الأرواح وحماية الممتلكات، وإنه سوف يسهم في ردع المتهورين الذين يجازفون بأرواحهم وممتلكاتهم أثناء هطول الأمطار في الأودية والشعاب.

وأكد الفرج أنه لوحظ في السنوات الأخيرة الكثير من المجازفات المتهورة في الأودية ممن لا يعون نتائج تصرفاتهم، والتي قد تودي بأرواحهم، إضافة إلى إشغال الجهات الأمنية.

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أحدث التعليقات

ابو منى
المفروض الزعيق يهبط للدرجة الاولى عندما تعاقد مع عوض خميس بس الدفع الرباعي تركي ال الشيخ انقذه اتحدى اي زعيقي ينكر ذلك.
د محمد ماجد بخش
تمثيل البدء وتمثيل الانتهاء بفترة تمثيل الثبات العددية يشير إلى تمثيل فترتين مختلفتين مختلفة البدء مختلفة الانتهاء
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
faeiz1122
ههههه بس 2 مليون والمستحقات على النادي اللي بالهبل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن

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