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خبر سار من الموارد البشرية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

Time منذ 29 دقيقة
Views 1871
خبر سار من الموارد البشرية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

الرياض (صدى):
أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،  إلى أحقية المستفيد من الضمان الاجتماعي في استقدام عمالة منزلية.

وأضافت وزارة الموارد البشرية، أن المستفيد الرئيسي من الضمان الاجتماعي، مسموح له استخراج عمالة منزلية وألا يتجاوز عددها اثنين، وإضافة ممرض أو ممرضة " في حال كان المستفيد من ذوي الإعاقة الحركية أو الأمراض المستعصية التي تستدعي للمساعدة ويتم إثباته بموجب تقرير طبي لا يتجاوز من صدوره سنة واحدة ".

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كشفت عن الحقوق النظامية المتاحة لموظف القطاع الخاص في حال وقف تأميناته الاجتماعية، أو طلبه مقابل إجازاته.

وأبانت أن موظف القطاع الخاص في الحالة المشار إليها يمكنه رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.

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أحدث التعليقات

ابو منى
المفروض الزعيق يهبط للدرجة الاولى عندما تعاقد مع عوض خميس بس الدفع الرباعي تركي ال الشيخ انقذه اتحدى اي زعيقي ينكر ذلك.
د محمد ماجد بخش
تمثيل البدء وتمثيل الانتهاء بفترة تمثيل الثبات العددية يشير إلى تمثيل فترتين مختلفتين مختلفة البدء مختلفة الانتهاء
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
faeiz1122
ههههه بس 2 مليون والمستحقات على النادي اللي بالهبل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن

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