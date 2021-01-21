 النصر يعلن عن مدربه الجديد بعد طول انتظار 

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة مدوية، حول الكرواتي آلين هورفات، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.
وأوضحت التقارير أن إدارة النصر، تجهز عقدًا جديدًا، لتقديمه إلى المدير الفني الكرواتي، بعد نجاحاته مع الفريق الأول لكرة القدم، وفقا للزميلة " مكة ".
ولفتت التقارير إلى أن العقد الجديد، سيربط آلين هورفات، بفريق النصر الأول، لمدة عام كامل، ما يعني أنه سيتحول من مدرب مؤقت، إلى دائم، مبينة أن هورفات، سيوقع على العقود، بعد نهاية مباراة النصر، أمام الهلال، ضمن منافسات كأس السوبر المحلي.
وكان هورفات تولى تدريب نادي النصر، في أواخر ديسمبر من عام 2020، بعد إقالة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، من منصبه.