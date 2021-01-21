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 النصر يعلن عن مدربه الجديد بعد طول انتظار 

Time منذ 49 دقيقة
Views 2977
 النصر يعلن عن مدربه الجديد بعد طول انتظار 

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة مدوية، حول الكرواتي آلين هورفات، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وأوضحت التقارير أن إدارة النصر، تجهز عقدًا جديدًا، لتقديمه إلى المدير الفني الكرواتي، بعد نجاحاته مع الفريق الأول لكرة القدم، وفقا للزميلة " مكة ".

ولفتت التقارير إلى أن العقد الجديد، سيربط آلين هورفات، بفريق النصر الأول، لمدة عام كامل، ما يعني أنه سيتحول من مدرب مؤقت، إلى دائم، مبينة أن هورفات، سيوقع على العقود، بعد نهاية مباراة النصر، أمام الهلال، ضمن منافسات كأس السوبر المحلي.

وكان هورفات تولى تدريب نادي النصر، في أواخر ديسمبر من عام 2020، بعد إقالة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، من منصبه.

 

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أحدث التعليقات

ابو منى
المفروض الزعيق يهبط للدرجة الاولى عندما تعاقد مع عوض خميس بس الدفع الرباعي تركي ال الشيخ انقذه اتحدى اي زعيقي ينكر ذلك.
د محمد ماجد بخش
تمثيل البدء وتمثيل الانتهاء بفترة تمثيل الثبات العددية يشير إلى تمثيل فترتين مختلفتين مختلفة البدء مختلفة الانتهاء
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
faeiz1122
ههههه بس 2 مليون والمستحقات على النادي اللي بالهبل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن

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