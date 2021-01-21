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أنباء عن زواج يزيد الراجحي من العنود العامري

Time منذ 37 دقيقة
Views 2524
أنباء عن زواج يزيد الراجحي من العنود العامري

الرياض (صدى):
تداولت أنباء على مدار الساعات الماضية تشير إلى أن سائق الراليات الشهير يزيد الراجحي عقد قرانه على فتاة تُدعى "العنود العامري"، وسط تهنئة العديد من المحبين.

وتناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر دعوة خاصة بتلك المناسبة وذلك عقب صعود اسم يزيد الراجحي إلى قائمة التريند السعودي، وسط تغريدات بالآلاف وحديث عن هوية العروس والقبيلة التي تنتمي إليها.

وشكك آخرون بشأن زواج يزيد الراجحي لاسيما وأنه لم يعلن عن الأمر عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك لم يتحدث أحد من أهله في هذا الشأن، بينما قال آخرون إن الفتاة "العنود العامري"، هي من تروج للأمر بالرغم من عدم ظهور حساب لها في وسائل التواصل.

وأثار يزيد الراجحي الجدل في وقت سابق بعدما قام بنشر شهادته عبر تطبيق سناب شات، يكشف فيها عن ضعفه في المرحلة الدراسية، حيث رأى فيها الجمهور أنه يروج للعلم بطريقة سلبية في ظل اهتمام العالم حاليا بالعلم والأبحاث.

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أحدث التعليقات

ابو منى
المفروض الزعيق يهبط للدرجة الاولى عندما تعاقد مع عوض خميس بس الدفع الرباعي تركي ال الشيخ انقذه اتحدى اي زعيقي ينكر ذلك.
د محمد ماجد بخش
تمثيل البدء وتمثيل الانتهاء بفترة تمثيل الثبات العددية يشير إلى تمثيل فترتين مختلفتين مختلفة البدء مختلفة الانتهاء
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
faeiz1122
ههههه بس 2 مليون والمستحقات على النادي اللي بالهبل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن

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