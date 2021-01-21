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تنبيه مهم من الصحة لـ المتعافين من كورونا

Time منذ 58 دقيقة
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تنبيه مهم من الصحة لـ المتعافين من كورونا

عادل الحربي (صدى):
وجه وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، المتعافين من فيروس كورونا للمساعدة في فهم الآثار طويلة الأمد للمرض.

ودعت الصحة المتعافين إلى المشاركة في استبيان أعدته الوزارة لهذا الغرض، حيث ﺗﺟري ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد اﻟطﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ الوزارة ﺑﺣﺛًﺎ ﺑﻌﻧوان: ﺗﺟﺎرب ﻣرﺿﻰ فيروس ﻛوروﻧﺎ (كوفيد 19) قصيرة وطويلة المدى.

وأشارت الصحة إلى أن الاستبيان يستهدف اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن أﺻﯾﺑوا ﺑـﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ (كوفيد- 19)، وكانت بداية الإصابة أو التشخيص قبل 4 أسابيع أو أكثر، بهدف فحص اﻷﻋراض طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى اﻟﺗﻲ عانوا منها.

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أحدث التعليقات

ابو منى
المفروض الزعيق يهبط للدرجة الاولى عندما تعاقد مع عوض خميس بس الدفع الرباعي تركي ال الشيخ انقذه اتحدى اي زعيقي ينكر ذلك.
د محمد ماجد بخش
تمثيل البدء وتمثيل الانتهاء بفترة تمثيل الثبات العددية يشير إلى تمثيل فترتين مختلفتين مختلفة البدء مختلفة الانتهاء
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
faeiz1122
ههههه بس 2 مليون والمستحقات على النادي اللي بالهبل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن

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