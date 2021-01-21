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مستفيدو حساب المواطن في مأزق صعب بسبب ما حصل بالدعم 

Time منذ 44 دقيقة
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مستفيدو حساب المواطن في مأزق صعب بسبب ما حصل بالدعم 

عادل الحربي (صدى):
رد حساب المواطن، على الاستفسارات الخاصة بتجميد حسابات بعض المستفيدين ممن كان لديهم مشاكل في المستندات أو المرفقات.

وأوضحت خدمة المستفيدين في برنامج حساب المواطن:"  نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ 90 يومًا، فقد تم إيقاف الحساب ".

ويواصل حساب المواطن إضافة التابعين لرب الأسرة في حين يستمر تعليق قبول طلبات التسجيل الجديدة في البرنامج.

وحول موعد صرف الدعم للتابعين، أبانت خدمة المستفيدين، أنه في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ 10 يناير الجاري سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغ رب الأسرة باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابه " دراسة الأهلية " ضمن دورة الأهلية لشهر مارس المقبل.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
300 الف يورو غرامه نأخير يعني مليون ونص ريال غرامه التأخير بس -- لازم يجبر فريق ابو خرقه على سداد جميع الديون --زيه زي اي فريق فاشل خليه يهبط الدرجه الاولى
ابو محمد 😎 ✍️
الصراحه شي معيب ، ولا داعي لنبش هذه الأمور الفرديه ، لا فادة ولا عظة بهاا ..
واضح*** وصريح***
من أقوال أبو العلاء المعري في التخلي عن الحسد والغلِّ رأسَ الخير، يقول:- مَا الخيرُ صَومٌ يَذُوبُ الصَّائمونَ له، ولا صَلاةٌ ولا صوفٌ عَلى الجَسَدِ وإنَّما هوَ ترْكُ الشَّرِّ مُطَّرَحاً، ونَفضُكَ الصَّدرَ مِن غِلٍّ ومِن حَسَدِ
ابو محمد 😎 ✍️
الترجمه صعيبه واجد ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ..

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