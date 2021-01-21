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النيابة العامة تنبه من عدم التقيد بالتعليمات الصحية بالمنافذ وتتوعد المخالفين

Time منذ 59 دقيقة
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النيابة العامة تنبه من عدم التقيد بالتعليمات الصحية بالمنافذ وتتوعد المخالفين

الرياض (صدى):
قالت النيابة العامة إنه على الجهة المختصة أن تتخذ في منافذ الدخول والمغادرة للمملكة الإجراءات الكفيلة بمكافحة نواقل الأمراض وتنفيذ التدابير الصحية وتطبيقها.

وأوضحت أنه على كل مشغل وسيلة نقل تصل إلى أحد منافذ المملكة الالتزام عند الوصول والمغادرة بالإجراءات الصحية الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه على كل مشغل وسيلة نقل تصل إلى أحد منافذ المملكة أن يستوفى البيانات الصحية المطلوبة بحسب اللوائح الصحية الدولية ويسلمها إلى السلطة المختصة.

وأضافت النيابة أن غرامة المخالفين لا تتجاوز 500 ألف ريال وتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج من مخالفته أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، وتتولى النيابة العامة التحقيق مع المتهم إذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي تمهيدا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
300 الف يورو غرامه نأخير يعني مليون ونص ريال غرامه التأخير بس -- لازم يجبر فريق ابو خرقه على سداد جميع الديون --زيه زي اي فريق فاشل خليه يهبط الدرجه الاولى
ابو محمد 😎 ✍️
الصراحه شي معيب ، ولا داعي لنبش هذه الأمور الفرديه ، لا فادة ولا عظة بهاا ..
واضح*** وصريح***
من أقوال أبو العلاء المعري في التخلي عن الحسد والغلِّ رأسَ الخير، يقول:- مَا الخيرُ صَومٌ يَذُوبُ الصَّائمونَ له، ولا صَلاةٌ ولا صوفٌ عَلى الجَسَدِ وإنَّما هوَ ترْكُ الشَّرِّ مُطَّرَحاً، ونَفضُكَ الصَّدرَ مِن غِلٍّ ومِن حَسَدِ
ابو محمد 😎 ✍️
الترجمه صعيبه واجد ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ..

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