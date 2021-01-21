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الشباب يقترب من ضم مالابا

Time منذ ساعة
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الشباب يقترب من ضم مالابا

نواف السالم (صدى):
تقدم نادي ‎الشباب، بعرض لتعاقد مع مهاجم نادي اتحاد كلباء الإماراتي الدولي التوجولي بينيل ‎مالابا، فيما أن النادي الإماراتي في طريقه لرفض العرض.

وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم في اجتماعها، اتخذت قرارًا رسميًا بإيقاف التوجولي بينيل مالابا، لاعب اتحاد كلباء، 3 مباريات وتغريمه 50 ألف درهم، للاعتداء بالدفع على حكم مباراة فريقه الأخيرة وخورفكان.

 

وشهدت المباراة التي جمعت اتحاد كلباء بنظيره خورفكان في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، احتكاكًا قويًا بين مالابا والحكم أحمد خلفان، الذي سقط بعدها على الأرض.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
نظرية العلم ونظرية التكنولوجيا قد لا تتطابقان
نجاة محمد
حلو المشهد ربنا يخلي له عائلتة
أبو عبدالله الحربي
ليكون ذا أساس قوي والشواهد كثيرة بم يحصل بادول العربية التفت يمين إيران هذآ أساس قوتنا وأمريكا تعلم زرع ترامب والحصاد بايدن قوتنا اساسنا 😐
د محمد ماجد بخش
التمثيل الدوري للعناصر هو تمثيل توافق تمثيل لدرجة الارتباط مع تمثيل درجة الثقالة بدلالة فترة تمثل بدرجات البناء الممثل المشارك لوحدات العنصر محوريا ممثلة بوحدات تمثيل البناء العددي الممثل لمجموع وحدات العناصر في فراغية محددة محققة للتوافق والتمثيل العددي الثقالي الفراغي الممثل المنتظم والمكافيء في تمثيل الدرجة العددية لتمثيل مجموع الوحدات
د محمد ماجد بخش
صحيح وغير صحيح عبارة تمثل مصطلح المراء العلمي المحير حيث تتردد كلمة مؤثر وغير مؤثر وكتلة وضد الكتلة وهكذا .. وذلك لأن فصل وحدات الكتلة عن وحدات تمثيل الطاقة يقتضي توحدهما في وحدة شاملة معبرة لدرجة التمثيل ودرجة التغيير ودرجة التأثير بوحدة مرتبطة بمركز الوحدة وكتلة وحدة المجموع الممثل حول المركز

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