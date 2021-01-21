الشباب يقترب من ضم مالابا

نواف السالم (صدى):
تقدم نادي الشباب، بعرض لتعاقد مع مهاجم نادي اتحاد كلباء الإماراتي الدولي التوجولي بينيل مالابا، فيما أن النادي الإماراتي في طريقه لرفض العرض.
وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم في اجتماعها، اتخذت قرارًا رسميًا بإيقاف التوجولي بينيل مالابا، لاعب اتحاد كلباء، 3 مباريات وتغريمه 50 ألف درهم، للاعتداء بالدفع على حكم مباراة فريقه الأخيرة وخورفكان.
وشهدت المباراة التي جمعت اتحاد كلباء بنظيره خورفكان في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، احتكاكًا قويًا بين مالابا والحكم أحمد خلفان، الذي سقط بعدها على الأرض.