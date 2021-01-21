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ميلان يعلن عودة ثلاثي كورونا قبل موقعة أتلانتا

Time منذ ساعة
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ميلان يعلن عودة ثلاثي كورونا قبل موقعة أتلانتا

وكالات (صدى):
أكد ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الخميس، عودة الثلاثي رادي كرونيتش وأنتي ريبيتش وتيو هرنانديز إلى التشكيلة بعد أحدث فحوص لفيروس كورونا.

وأوضح النادي في بيان: "يعلن ميلان سلبية مسحتي أنتي ريبيتش ورادي كرونيتش، وخضع الثنائي صباح اليوم لفحوص إضافية مطلوبة قبل استئناف نشاطهما الاحترافي".

وأضاف "أظهرت المزيد من الفحوص أن نتيجة تيو هرنانديز الإيجابية كانت خاطئة، أرسلنا الوثائق إلى سلطات الصحة، وبات بوسع اللاعب المران في الوقت الحالي".

كان كرونيتش وريبيتش قد غاب منذ 6 يناير الجاري، بينما غاب هرنانديز عن الفوز 2-0 على كالياري، الاثنين الماضي، بعدما جاءت نتيجة الفحص إيجابية.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
300 الف يورو غرامه نأخير يعني مليون ونص ريال غرامه التأخير بس -- لازم يجبر فريق ابو خرقه على سداد جميع الديون --زيه زي اي فريق فاشل خليه يهبط الدرجه الاولى
ابو محمد 😎 ✍️
الصراحه شي معيب ، ولا داعي لنبش هذه الأمور الفرديه ، لا فادة ولا عظة بهاا ..
واضح*** وصريح***
من أقوال أبو العلاء المعري في التخلي عن الحسد والغلِّ رأسَ الخير، يقول:- مَا الخيرُ صَومٌ يَذُوبُ الصَّائمونَ له، ولا صَلاةٌ ولا صوفٌ عَلى الجَسَدِ وإنَّما هوَ ترْكُ الشَّرِّ مُطَّرَحاً، ونَفضُكَ الصَّدرَ مِن غِلٍّ ومِن حَسَدِ
ابو محمد 😎 ✍️
الترجمه صعيبه واجد ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ..

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