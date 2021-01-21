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أول تعليق لوزير الخارجية على العلاقات بين المملكة وأمريكا تحت إدارة بايدن 

Time منذ 24 دقيقة
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أول تعليق لوزير الخارجية على العلاقات بين المملكة وأمريكا تحت إدارة بايدن 

الرياض (صدى):
قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان:" متفائلون بعلاقة ممتازة مع ‎أمريكا تحت إدارة ‎بايدن ".

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان:" والتعينات في إدارة بايدن تدل على تفهمها للملفات المشتركة "، مشددا:" على النظام الإيراني أن يغير أفكاره ويركز على رخاء شعبه ".

وكان جو بايدن، أدى اليمين الدستورية، بالأمس، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وقال بايدن بينما اعتلى منصة التنصيب واضعا يده على نسخة من الإنجيل تملكها عائلته وتعود إلى 127 عاما: " أقسم بأن أخلص في أداء عملي رئيسا للولايات المتحدة، وسأفعل كل ما يمكنني فعله للحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه، فلتساعدني يالله ".

ودعا في كلمة عقب القسم إلى الوحدة، متعهداً بإلحاق الهزيمة بنزعة الاعتقاد بتفوّق العرق الأبيض وبالإرهاب الداخلي، مشيدا بيوم أمل وانتصار للديمقراطية.

وانطلقت المراسم في مقر الكابيتول الأمريكي بعد أسبوعين من حصار أنصار ترامب للمبنى.

وكانت كامالا هاريس قد أدت اليمين الدستورية نائبة للرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

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أحدث التعليقات

abdul
ههههه... رهاب المثقبيات ، Trypanophobia، الخوف من الإبر ، المعروف أيضا باسم رهاب الإبرة ، هو الخوف الشديد من الإجراءات الطبية التي تنطوي على الحقن أو الإبر تحت الجلد. يقال هناك حوالي ٥٠ مليون امركي يعانون من هذا الشكل من الخوف. وهناك ايضا رهاب وخز الجماع اللي يعتري بعض العرايس في ليلة الدخلة ، خاصة العرائس الأبكار. ما بأتوسع في الناحية هذه. . انتوا بقى فشّروها كويّش. اللهمَّ أنت خلقتني ، وأنت تهديني ، وأنت تطعمُني وتسقيني ، وأنت تميتني وأنت تحييني ؛ وأنت على كل شيء قدير .
ابو محمد 😎 ✍️
المهم ضاعت من يدك ياالاصهب الاقشر .. .. مرمرتها مع الجميع وباالوحل مرمروك ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
زاير
الاسم العلمي هو يرقات جراد تاكل الحشائش الخضراء و هي غذاء للطيور .
ابو محمد 😎 ✍️
وأفخاذه آل خرافي آل الشيخ .. .. ههههههههههههههه آآآآخ ياراسي .. .. كثر من افخاذه ........

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