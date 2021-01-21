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شاهد.. المواطن الذي أعطته ابنته لقاح كورونا يروي تفاصيل مثيرة عن دافعه لنشر الفيديو 

Time منذ ساعة
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شاهد.. المواطن الذي أعطته ابنته لقاح كورونا يروي تفاصيل مثيرة عن دافعه لنشر الفيديو 

علي القحطاني (صدى):
تحدث المواطن تركي العتيبي، عن دافعه لنشر فيديو لابنته الطبيبة وهي تعطيه لقاح فيروس كورونا، والذي تم تداوله بشكل كبير.

وقال " العتيبي "، خلال حواره عبر قناة الإخبارية، إن نشره للمقطع ليس من أجل الشهرة، بل بدافع حث الآخرين على التسجيل لأخذ اللقاح.

وأوضح أن منح ابنته دانا اللقاح له كان من باب الصدفة، حيث حُدد له اليوم موعدا لأخذ الجرعة الثانية، وعندما جاء دوره تفاجأ بأن ابنته هي التي تعطيه الجرعة.

ولفت إلى أنه منذ الجرعة الأولى كان يتمنى أن تعطيها ابنته له، ولكن لم يحدث ذلك، وتحقق حلمه في الثانية.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
300 الف يورو غرامه نأخير يعني مليون ونص ريال غرامه التأخير بس -- لازم يجبر فريق ابو خرقه على سداد جميع الديون --زيه زي اي فريق فاشل خليه يهبط الدرجه الاولى
ابو محمد 😎 ✍️
الصراحه شي معيب ، ولا داعي لنبش هذه الأمور الفرديه ، لا فادة ولا عظة بهاا ..
واضح*** وصريح***
من أقوال أبو العلاء المعري في التخلي عن الحسد والغلِّ رأسَ الخير، يقول:- مَا الخيرُ صَومٌ يَذُوبُ الصَّائمونَ له، ولا صَلاةٌ ولا صوفٌ عَلى الجَسَدِ وإنَّما هوَ ترْكُ الشَّرِّ مُطَّرَحاً، ونَفضُكَ الصَّدرَ مِن غِلٍّ ومِن حَسَدِ
ابو محمد 😎 ✍️
الترجمه صعيبه واجد ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ..

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