الفيفا يوجه ضربة قاصمة للنصر

طلال الغامدي (صدى):
أشارت تقارير صحفية، إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا "، غرم نادي النصر نحو مليون و400 ألف يورو؛ بسبب اللاعب البرازيلي مايكون.
وأوضحت التقارير، أن الغرامة ستكون لنادي غلطة سراي التركي كقيمة المستحقات المتبقية من صفقة انتقال البرازيلي مايكون، إلى النصر البالغة 1.1 مليون يورو، إضاقة لـ 300 ألف يورو غرامة تأخير.
وكان نادي النصر، تعاقد مع اللاعب مايكون قادما من صفوف غلطة سراي، في يناير 2019، على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف.
يذكر أن المهلة الخاصة بمنح شهادة الكفاءة المالية انتهت، حيث فشل نادي النصر في سداد الديون التي عليه، وسيكون غير متاح له التوقيع مع أي صفقة جديدة في الميركاتو الشتوي الحالي.