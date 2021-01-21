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سبب اختيار دونالد ترامب فلوريدا وهجر مسقط رأسه في نيويورك 

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سبب اختيار دونالد ترامب فلوريدا وهجر مسقط رأسه في نيويورك 

واشنطن (صدى):
اختار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ولاية فلوريدا للإقامة بها من أجل الحفاظ على إمبراطوريته السياسية والتجارية.

واستقر ترامب في منتجع مار إيه لاغو، ونزل هو وميلانيا من طائرة الرئاسة وهما مبتهجان، وكانا في حالة معنوية عالية عند وصولهما إلى منزلهما.

ويعد السبب الرئيسي في نقل مقر إقامته الدائم إلى فلوريدا هو إساءة السياسيين في نيويورك إليه، وقال حينها إنهم لا يقدرون الملايين التي يدفعها لهم في هيئة ضرائب.

واتضح أن أفكار ترامب كرجل جمهوري صميم لا تتلاءم مع الديمقراطيين، حاكم ولاية نيويورك، أندرو كويمو، ولا مع عمدة المدينة، بيل دي بلاسيو، الذي سخر منه قائلًا: احذر من أن تصطدم بالباب وأنت خارج.

و بحسب ما ذكره أحد المقربين من الرئيس، إن الضرائب هي السبب، وفي المقابل لا تفرض فلوريدا ضرائب ولائية على الدخل ولا ضرائب على الميراث.

ومن المتوقع أن ينتقل دونالد ترامب جونيور وخطيبته كيمبرلي جيلفويل إلى هناك بشكل دائم، وكذلك إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر.

 

ووقع كبار المستشارين الرئاسيين السابقين عقد إيجار لمدة عام واحد في نفس المكان تقريبًا، حتى تيفاني ترامب، التي تمت خطبتها هذا الأسبوع، يشاع أنها ستنتقل إلى ميامي، وتأتي التكهنات لتفيد أن إريك ترامب وزوجته لارا سينتقلان أيضًا.

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أحدث التعليقات

abdul
ههههه... رهاب المثقبيات ، Trypanophobia، الخوف من الإبر ، المعروف أيضا باسم رهاب الإبرة ، هو الخوف الشديد من الإجراءات الطبية التي تنطوي على الحقن أو الإبر تحت الجلد. يقال هناك حوالي ٥٠ مليون امركي يعانون من هذا الشكل من الخوف. وهناك ايضا رهاب وخز الجماع اللي يعتري بعض العرايس في ليلة الدخلة ، خاصة العرائس الأبكار. ما بأتوسع في الناحية هذه. . انتوا بقى فشّروها كويّش. اللهمَّ أنت خلقتني ، وأنت تهديني ، وأنت تطعمُني وتسقيني ، وأنت تميتني وأنت تحييني ؛ وأنت على كل شيء قدير .
ابو محمد 😎 ✍️
المهم ضاعت من يدك ياالاصهب الاقشر .. .. مرمرتها مع الجميع وباالوحل مرمروك ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
زاير
الاسم العلمي هو يرقات جراد تاكل الحشائش الخضراء و هي غذاء للطيور .
ابو محمد 😎 ✍️
وأفخاذه آل خرافي آل الشيخ .. .. ههههههههههههههه آآآآخ ياراسي .. .. كثر من افخاذه ........

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