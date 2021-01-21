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شاهد.. حريق في أكبر مصنع لقاحات في العالم

Time منذ ساعة
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شاهد.. حريق في أكبر مصنع لقاحات في العالم

نيودلهي (صدى):
اندلع حريق هائل في موقع أكبر مصنع لقاح كورونا المستجد في العالم في الهند، حيث شوهد الدخان يتصاعد من معهد سيروم Serum Institute في مدينة بيون الغربية اليوم.

وأفادت التقارير المحلية أن الحريق نشب في موقع بناء بالمعهد، وعلى صعيد آخر، أكد مصدر في المعهد للصحيفة البريطانية على أن إنتاج لقاح فيروس كورونا لن يتأثر، لكن الشركة رفضت التعليق بشكل رسمي.

وينتج المعهد ملايين الجرعات من لقاح كوفيشيلد ضد كوفيد-19 Covishield Covid، الذي طورته شركة أسترا AstraZeneca وجامعة أكسفورد

يذكر أن المعهد يقوم بتصنيع لقاح طورته جامعة أكسفورد وأسترازينيكا للبلاد، كما يستعد أيضًا لإنتاج لقاح الشركة الأمريكية نوفافاكس Novavax Inc.

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أحدث التعليقات

abdul
ههههه... رهاب المثقبيات ، Trypanophobia، الخوف من الإبر ، المعروف أيضا باسم رهاب الإبرة ، هو الخوف الشديد من الإجراءات الطبية التي تنطوي على الحقن أو الإبر تحت الجلد. يقال هناك حوالي ٥٠ مليون امركي يعانون من هذا الشكل من الخوف. وهناك ايضا رهاب وخز الجماع اللي يعتري بعض العرايس في ليلة الدخلة ، خاصة العرائس الأبكار. ما بأتوسع في الناحية هذه. . انتوا بقى فشّروها كويّش. اللهمَّ أنت خلقتني ، وأنت تهديني ، وأنت تطعمُني وتسقيني ، وأنت تميتني وأنت تحييني ؛ وأنت على كل شيء قدير .
ابو محمد 😎 ✍️
المهم ضاعت من يدك ياالاصهب الاقشر .. .. مرمرتها مع الجميع وباالوحل مرمروك ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
زاير
الاسم العلمي هو يرقات جراد تاكل الحشائش الخضراء و هي غذاء للطيور .
ابو محمد 😎 ✍️
وأفخاذه آل خرافي آل الشيخ .. .. ههههههههههههههه آآآآخ ياراسي .. .. كثر من افخاذه ........

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