شاهد.. حريق في أكبر مصنع لقاحات في العالم

نيودلهي (صدى):
اندلع حريق هائل في موقع أكبر مصنع لقاح كورونا المستجد في العالم في الهند، حيث شوهد الدخان يتصاعد من معهد سيروم Serum Institute في مدينة بيون الغربية اليوم.
وأفادت التقارير المحلية أن الحريق نشب في موقع بناء بالمعهد، وعلى صعيد آخر، أكد مصدر في المعهد للصحيفة البريطانية على أن إنتاج لقاح فيروس كورونا لن يتأثر، لكن الشركة رفضت التعليق بشكل رسمي.
وينتج المعهد ملايين الجرعات من لقاح كوفيشيلد ضد كوفيد-19 Covishield Covid، الذي طورته شركة أسترا AstraZeneca وجامعة أكسفورد
يذكر أن المعهد يقوم بتصنيع لقاح طورته جامعة أكسفورد وأسترازينيكا للبلاد، كما يستعد أيضًا لإنتاج لقاح الشركة الأمريكية نوفافاكس Novavax Inc.