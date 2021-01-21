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" الصحة " تصدم الجميع عن لقاح كورونا 

Time منذ 9 دقائق
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" الصحة " تصدم الجميع عن لقاح كورونا 

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة على ضرورة تحديد موعد الجرعة الثانية للحصول على لقاح كورونا عند حجز موعد الجرعة الأولى.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها " الصحة 937 "، أنَّه لا يمكن تغيير المنطقة أو تعديل الاستبيان المحدد للحصول على اللقاح حاليًّا؛ لذلك يجب التوجه، وفق الموعد المقرر، للحصول على الجرعة الثانية " إذا لم يتم إشعار المستفيد بإعادة جدولة الموعد ".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، إصابة 212 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 160 حالة جديدة، فيما توفيت 4 حالات - يرحمهم الله -

وسجلت منطقة الرياض 83 حالة، والمنطقة الشرقية 39 حالة، ومنطقة مكة المكرمة 35 حالة، ومنطقة المدينة المنورة 21 حالة، فيما تناقصت أعداد الإصابات في باقي المناطق وسجلت جازان والجوف وتبوك حالة واحدة في كل منها.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
القرشي
خدمة التعاملات عن بعد في اغلب المجالات وليس في العدل فقط " كالسراب يحسبه الضمأن ماء "
ابو يزن
الأمير محمد بن سلمان ركب جيب لكزس 2020 ولوحة عادية. الحين الناس بعضهم يدور 800 سلف لآخر الشهر وانتم فاضيين ياصاحب الذوق الرفيع هههههههه
ابوبدر
الكل يعلم بان ما يحصل للعراق هو نتيجة الاحزاب المتعددة المنقسمة مابين حزب فلان وحزب علان ورضوخهم لايران واستغلالهم لكل المواقف التي فيها خير للعراق خصوصا وان السعودية بدأت تقف مع العراق وهذا لن يعجبهم فيقومون بافعال في العراق من اجل تفكيك العراقيين واعادتهم لنقطة الصفر وضربهم في مقتل واستمرار الفوضى هناك. وهذي هي نتيجة الخروج عن ولي الامر والتحزبات والاحزاب. وانصح نفسي وكل ابناء وطني والخليج والعرب طيعوا اولي الامر منكم ولاتكونوا معول هدم لاوطانكم. فوالله اننا بخير ونعمة والحمدلله فحافظوا عليها. شوفوا التحزبات وش سوت في اقوى دولة بالعالم ودول اوروبا احزاب وتفكك وتنظيمات واخرتها مشاكل ودمار وقتل وتشريد. الحمدلله على نعمة الامن والامان في وطننا وحفظ الله مليكنا سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين. 🤲💚
كأس الدهاق 彡
في السابق كانو قساااة مع الاسف .. كلنا انضربنا بقسوه

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