قرار عاجل من " المسابقات " بشأن مباراة ‎الاتحاد والنصر 

طلال الغامدي (صدى):
أعلنت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، تقديم مباراة الاتحاد و النصر إلى يوم الأحد بدلاً عن يوم الاثنين ونقلها لملعب الشرائع نظراً لانشغال الملعب بمباراة فريقي " الوحدة والشباب " في نفس يوم المباراة السابق.
وكانت إدارة الاتحاد والنصر اتفقت على تقديم مباراة الكلاسيكو لتكون يوم الأحد بدلاً من الاثنين، وفقا لما ذكره مراسل القنوات الرياضية عبدالعزيز الجميعه.
وأشار إلى أن لاعب الاتحاد كريم الأحمدي سيكون أبرز الغائبين عن مباراة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد.
يذكر أن فريق نادي الاتحاد، تغلب على مضيفه العين بنتيجة " 2-1 "، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.