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مفاجأة للمسافرين حول جواز سفر إياتا 

Time منذ ساعة
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مفاجأة للمسافرين حول جواز سفر إياتا 

وكالات (صدى):
يعتبر الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا، 290 شركة طيران تمثل 82% من حركة الطيران العالمية، فيما تدرس أغلب الشركات الجوية تطبيق جواز سفر إياتا  بعد توقيع طيران الإمارات والاتحاد مؤخرًا اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي الإياتا.

 

ويسمح جواز سفر إياتا للمسافرين إنشاء "جواز سفر رقمي" للتحقق من أن اختبار ما قبل السفر أو التطعيم يفي بمتطلبات وجهاتهم مع مشاركة شهادات الاختبار والتطعيم مع السلطات المحلية وشركات الطيران لتسهيل إجراءات السفر.

 

وأوضحت إياتا أنها علامة فارقة ومهمة من أجل منح الحكومات الثقة لإعادة فتح الحدود بناءً على لقاح تم التحقق منه وبيانات الاختبار.

ووفق ما ذكره موقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي سيكون جواز سفر إياتا على أساس أربع وحدات منفصلة كالتالي: السجل العالمي للمتطلبات الصحية: يستطيع الركاب العثور على معلومات دقيقة عن السفر والاختبارات ومتطلبات اللقاح لرحلتهم، السجل العالمي لمراكز الاختبار والتطعيم: يستطيع الركاب العثور على مراكز الاختبار والمختبرات في مواقع المغادرة التي تفي بمعايير الاختبار ومتطلبات التطعيم لوجهتهم.

 

وتضمنت الوحدات: تطبيق المختبر يتيح للمختبرات ومراكز الاختبار المعتمدة مشاركة شهادات الاختبار والتطعيم بشكل آمن مع الركاب.

وحول كيفية الحصول على جواز سفر إياتا: تنزيل تطبيق جواز سفر إياتا المجاني على الهواتف الذكية، ثم تسجيل الدخول، التقط صورة بالهاتف الذكي، أكمل التسجيل وفقًا لتعليمات الهاتف، امسح البيانات الموجودة على الخطين في أسفل صفحة صورة جواز السفر بهواتفهم الذكية، مسح شريحة البيانات الموجودة في جواز السفر كما يطلب الهاتف، سيطابق جواز سفر إياتا الصورة مع بيانات جواز السفر للتحقق من أن جواز السفر يخص الشخص الموجود أمام الهاتف، و يتم تخزين بيانات اعتماد السفر الرقمية التي تم التحقق منها على هاتف الراكب ويمكن البدء باستخدامها كـ" جواز سفر ".

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
القرشي
خدمة التعاملات عن بعد في اغلب المجالات وليس في العدل فقط " كالسراب يحسبه الضمأن ماء "
ابو يزن
الأمير محمد بن سلمان ركب جيب لكزس 2020 ولوحة عادية. الحين الناس بعضهم يدور 800 سلف لآخر الشهر وانتم فاضيين ياصاحب الذوق الرفيع هههههههه
ابوبدر
الكل يعلم بان ما يحصل للعراق هو نتيجة الاحزاب المتعددة المنقسمة مابين حزب فلان وحزب علان ورضوخهم لايران واستغلالهم لكل المواقف التي فيها خير للعراق خصوصا وان السعودية بدأت تقف مع العراق وهذا لن يعجبهم فيقومون بافعال في العراق من اجل تفكيك العراقيين واعادتهم لنقطة الصفر وضربهم في مقتل واستمرار الفوضى هناك. وهذي هي نتيجة الخروج عن ولي الامر والتحزبات والاحزاب. وانصح نفسي وكل ابناء وطني والخليج والعرب طيعوا اولي الامر منكم ولاتكونوا معول هدم لاوطانكم. فوالله اننا بخير ونعمة والحمدلله فحافظوا عليها. شوفوا التحزبات وش سوت في اقوى دولة بالعالم ودول اوروبا احزاب وتفكك وتنظيمات واخرتها مشاكل ودمار وقتل وتشريد. الحمدلله على نعمة الامن والامان في وطننا وحفظ الله مليكنا سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين. 🤲💚
كأس الدهاق 彡
في السابق كانو قساااة مع الاسف .. كلنا انضربنا بقسوه

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