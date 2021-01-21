سان جيرمان يوجه ضربة قوية لبرشلونة عن إيريك جارسيا 

وكالات (صدى):
يفكر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في استغلال غياب الاستقرار الإداري في برشلونة، وجاء ذلك بعدما قرر برشلونة تأجيل التعاقد مع قلب الدفاع الإسباني الشاب إيريك جارسيا لنهاية الموسم الحالي بسبب عدم وصول الرئيس الجديد للنادي حتى الآن.
ويسعى النادي الباريسي للتفاوض مع مانشستر سيتي لضم إيريك جارسيا في يناير الحالي وتوجيه ضربة قوية لبرشلونة.
وتبين أن برشلونة لا يريد التعاقد مع اللاعب في يناير لعدم وجود الأموال، رغم رغبة كومان، ويفضلون الانتظار حتى الصيف عندما يكون جارسيا متاحًا مجانًا بعد انتهاء عقده.
ويعد انتقال اللاعب إلى برشلونة، يلقي بظلال من الشك بسبب تأجيل الانتخابات لتعيين رئيس جديد للنادي الكتالوني، بعدما كان من المقرر إقامتها في 24 يناير، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا وتفشيها المستمر في إسبانيا.