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سان جيرمان يوجه ضربة قوية لبرشلونة عن إيريك جارسيا 

Time منذ ساعة
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سان جيرمان يوجه ضربة قوية لبرشلونة عن إيريك جارسيا 

وكالات (صدى):
يفكر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في استغلال غياب الاستقرار الإداري في برشلونة، وجاء ذلك بعدما قرر برشلونة تأجيل التعاقد مع قلب الدفاع الإسباني الشاب إيريك جارسيا لنهاية الموسم الحالي بسبب عدم وصول الرئيس الجديد للنادي حتى الآن.

 

ويسعى النادي الباريسي للتفاوض مع مانشستر سيتي لضم إيريك جارسيا في يناير الحالي وتوجيه ضربة قوية لبرشلونة.

 

وتبين أن برشلونة لا يريد التعاقد مع اللاعب في يناير لعدم وجود الأموال، رغم رغبة كومان، ويفضلون الانتظار حتى الصيف عندما يكون جارسيا متاحًا مجانًا بعد انتهاء عقده.

 

ويعد انتقال اللاعب إلى برشلونة، يلقي بظلال من الشك بسبب تأجيل الانتخابات لتعيين رئيس جديد للنادي الكتالوني، بعدما كان من المقرر إقامتها في 24 يناير، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا وتفشيها المستمر في إسبانيا.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
القرشي
خدمة التعاملات عن بعد في اغلب المجالات وليس في العدل فقط " كالسراب يحسبه الضمأن ماء "
ابو يزن
الأمير محمد بن سلمان ركب جيب لكزس 2020 ولوحة عادية. الحين الناس بعضهم يدور 800 سلف لآخر الشهر وانتم فاضيين ياصاحب الذوق الرفيع هههههههه
ابوبدر
الكل يعلم بان ما يحصل للعراق هو نتيجة الاحزاب المتعددة المنقسمة مابين حزب فلان وحزب علان ورضوخهم لايران واستغلالهم لكل المواقف التي فيها خير للعراق خصوصا وان السعودية بدأت تقف مع العراق وهذا لن يعجبهم فيقومون بافعال في العراق من اجل تفكيك العراقيين واعادتهم لنقطة الصفر وضربهم في مقتل واستمرار الفوضى هناك. وهذي هي نتيجة الخروج عن ولي الامر والتحزبات والاحزاب. وانصح نفسي وكل ابناء وطني والخليج والعرب طيعوا اولي الامر منكم ولاتكونوا معول هدم لاوطانكم. فوالله اننا بخير ونعمة والحمدلله فحافظوا عليها. شوفوا التحزبات وش سوت في اقوى دولة بالعالم ودول اوروبا احزاب وتفكك وتنظيمات واخرتها مشاكل ودمار وقتل وتشريد. الحمدلله على نعمة الامن والامان في وطننا وحفظ الله مليكنا سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين. 🤲💚
كأس الدهاق 彡
في السابق كانو قساااة مع الاسف .. كلنا انضربنا بقسوه

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