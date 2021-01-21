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حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

Time منذ 23 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

عادل الحربي (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، على المملكة.

ومن المتوقع أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك.

 

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 31 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 10 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر،شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-48 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-55 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر مائج.

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أحدث التعليقات

أجواء الشمال
مسرح ومطعم باقي تفتح فندق خفف المطعم حين ينتفخ البطن نبحث عن الفراش ننام ،،،
الزعيم العالمي
اههههههههه صدقت ياالحافظ، صراخ بالملعب وصراخ بالتعليقات واجلد ياجلااااااد ياعالمي💪🏻💙🤣🤣🤣🤣🤣
الشرقية
غميز كنو عيال عم ،،،،
ابو وليد
صدقتم الحين انهم فريق ابو خرقه النفسيه -- الناس في ايش وذا الخرقه في ايش
ابو وليد
وانا بشيل الخرقه واجري فيها حول نادي ابو خرقه

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