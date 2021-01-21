ترامب يصدر أمرًا غير مسبوق لحماية عائلته والمقربين منه

واشنطن (صدى):
حرص الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قبل مغادرته لمنصبه على إصدار أمراً إلى جهاز الخدمة السرية لتوفير أفضل حماية له ولأسرته وعدد من المقربين منه.
ونص أمر ترامب تمديد حماية الخدمة السرية بعد الرئاسة لأولاده الأربعة البالغين، واثنين من أزواجهم الذين لا يحق لهم الحصول عليها تلقائيًا.
كما نص الأمر على أن يستمر توفير الحماية لمدة ستة أشهر إضافية لوزير الخزانة السابق ستيفن منوتشين، ورئيس الأركان السابق مارك ميدوز، ومستشار الأمن القومي السابق روبرت سي أوبراين.
كما قرر أيضا توفير الحماية لنائب الرئيس السابق مايك بنس وزوجته كارين بنس للأشهر الستة المقبلة.