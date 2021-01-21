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ترامب يصدر أمرًا غير مسبوق لحماية عائلته والمقربين منه

Time منذ 49 دقيقة
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ترامب يصدر أمرًا غير مسبوق لحماية عائلته والمقربين منه

واشنطن (صدى):
حرص الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قبل مغادرته لمنصبه على إصدار أمراً إلى جهاز الخدمة السرية لتوفير أفضل حماية له ولأسرته وعدد من المقربين منه.

ونص أمر ترامب تمديد حماية الخدمة السرية بعد الرئاسة لأولاده الأربعة البالغين، واثنين من أزواجهم الذين لا يحق لهم الحصول عليها تلقائيًا.

كما نص الأمر على أن يستمر توفير الحماية لمدة ستة أشهر إضافية لوزير الخزانة السابق ستيفن منوتشين، ورئيس الأركان السابق مارك ميدوز، ومستشار الأمن القومي السابق روبرت سي أوبراين.

كما قرر أيضا توفير الحماية لنائب الرئيس السابق مايك بنس وزوجته كارين بنس للأشهر الستة المقبلة.

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أحدث التعليقات

قروم
اسكت يازعيقي مطرود أسسيا
قروم
الزعيق فريق اسكوبار والتحكيم والفار بطولات دف دف دف ,,,,,,, من التحكيم تاريخ فاشل هزيل لا يشرف مكانة الكرة السعودية ابد فررررررريييييييييق التحكيم يابني زعقوووووون
ابو محمد 😎 ✍️
المغلوث الأشيب سيمسح كل قرارات الأصهب ، بجرة قلمٍ مغلوث مثل صاحبه ..
ابومحمد2
اذا وجد هو ومعاونيه مدخلاً في الانظمة فقد يفعل ذك ولكن اذا هناك مخالة فلن يتجرأ ولن يٌسمح له بذلك حتى ولو كان على رأس العمل , هذه ليست دولة متخلّفه
شمس الحقيقة
صحة وعافية

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