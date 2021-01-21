بالصور.. إشادة عالمية بهدفي فيتو وقوميز في مرمى التعاون

نواف السالم (صدى):
أشادت مواقع وصحف عالمية بفوز الهلال على التعاون بهدفي بافيتيمبي غوميز، ولوسيانو فيتو في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم أمس ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكانت صحيفة "encancha" التشيلية من بين تلك الصحف حيث أشادت بأداء اللاعبين في المباراة التي انتهت بفوز الهلال بهدفين دون رد، وكتبت :" إنه الجنون في السعودية.. هدفان بالضربة المقصية في نفس المباراة".
وأكدت الصحيفة أن الهلال فاز على التعاون بثنائية خيالية سجلها جوميز بعد أداء إيكروباتي رائع، وبنفس الطريقة أحرز لوسيانو فييتو الهدف الثاني.