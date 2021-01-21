الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. إشادة عالمية بهدفي فيتو وقوميز في مرمى التعاون

Time منذ 59 دقيقة
Views 1886
بالصور.. إشادة عالمية بهدفي فيتو وقوميز في مرمى التعاون

نواف السالم (صدى):
أشادت مواقع وصحف عالمية بفوز الهلال على التعاون بهدفي بافيتيمبي غوميز، ولوسيانو فيتو في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم أمس ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت صحيفة "encancha" التشيلية من بين تلك الصحف حيث أشادت بأداء اللاعبين في المباراة التي انتهت بفوز الهلال بهدفين دون رد، وكتبت :" إنه الجنون في السعودية.. هدفان بالضربة المقصية في نفس المباراة".

وأكدت الصحيفة أن الهلال فاز على التعاون بثنائية خيالية سجلها جوميز بعد أداء إيكروباتي رائع، وبنفس الطريقة أحرز لوسيانو فييتو الهدف الثاني.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

قروم
اسكت يازعيقي مطرود أسسيا
قروم
الزعيق فريق اسكوبار والتحكيم والفار بطولات دف دف دف ,,,,,,, من التحكيم تاريخ فاشل هزيل لا يشرف مكانة الكرة السعودية ابد فررررررريييييييييق التحكيم يابني زعقوووووون
ابو محمد 😎 ✍️
المغلوث الأشيب سيمسح كل قرارات الأصهب ، بجرة قلمٍ مغلوث مثل صاحبه ..
ابومحمد2
اذا وجد هو ومعاونيه مدخلاً في الانظمة فقد يفعل ذك ولكن اذا هناك مخالة فلن يتجرأ ولن يٌسمح له بذلك حتى ولو كان على رأس العمل , هذه ليست دولة متخلّفه
شمس الحقيقة
صحة وعافية

أخر الأخبار

بالفيديو.. رقصة طريفة لـ "بايدن" مع حفيده الرضيع
بالفيديو.. رقصة طريفة لـ "بايدن" مع حفيده الرضيع
Time منذ 8 دقائق Views 207
ترامب يقرر إعفاء دولة خليجية من تعريفة مفروضة على واردات الألمنيوم
ترامب يقرر إعفاء دولة خليجية من تعريفة مفروضة على واردات الألمنيوم
Time منذ 23 دقيقة Views 1619
شركة علم تعلن عن وظائف شاغرة
شركة علم تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 29 دقيقة Views 1416
بالفيديو.. إنتاج الفقع بأرقام فلكية في رفحاء وجولة تكشف أسعاره
بالفيديو.. إنتاج الفقع بأرقام فلكية في رفحاء وجولة تكشف أسعاره
Time منذ 34 دقيقة Views 1778
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل
Time منذ 44 دقيقة Views 1533
ترامب يصدر أمرًا غير مسبوق لحماية عائلته والمقربين منه
ترامب يصدر أمرًا غير مسبوق لحماية عائلته والمقربين منه
Time منذ 48 دقيقة Views 2160
خطف واغتصاب فتاة بعد هجوم مسلح على سيارتها
خطف واغتصاب فتاة بعد هجوم مسلح على سيارتها
Time منذ 53 دقيقة Views 767
بالصور.. إشادة عالمية بهدفي فيتو وقوميز في مرمى التعاون
بالصور.. إشادة عالمية بهدفي فيتو وقوميز في مرمى التعاون
Time منذ 59 دقيقة Views 1886
بالفيديو.. الأغنام تعجز عن الشرب في تبوك بسبب تجمد المياه
بالفيديو.. الأغنام تعجز عن الشرب في تبوك بسبب تجمد المياه
Time منذ ساعة Views 2005
صورة نادرة لمحمد علي كلاي بملابس الإحرام
صورة نادرة لمحمد علي كلاي بملابس الإحرام
Time منذ ساعة Views 905