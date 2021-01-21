"البيئة" تدعو 297 متقدم ومتقدمة لوظائفها للمقابلة الشخصية

فاطمة المالكي (صدى):
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الخميس 297 متقدم ومتقدمة على وظائفها المعلنة بتاريخ 8 / 7 / 1441هـ ، بنظام التعاقد ، للمقابلة الشخصية ومطابقة البيانات .
وأكدت الوزارة على التقدم بالمستندات المطلوبة خلال الفترة من 24 / يناير / 2021 م ، إلى 28 / يناير / 2021 ، وهي كالتالي :
- الهوية الوطنية .
- السيرة الذاتية .
- أصل وثيقة التخرج +نسخة منها موضحاً بها التقدير العام والنسبةالمئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج .
- الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي .
وأشارت أن التقديم سيكون في مبنى الوزارة بالرياض ، حي الملك عبد الله طريق الدائري الشرقي مخرج 12 ، مع ضرورة الحضور قبل الموعد المحدد بنصف ساعة حسب أرقام التسلسل الموضحة بالجدول المرفق بموقع الوزارة الإلكتروني .
ويمكن الإطلاع على جدول الأسماء عبر الرابط التالي : هنا