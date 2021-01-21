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"البيئة" تدعو 297 متقدم ومتقدمة لوظائفها للمقابلة الشخصية

Time منذ 13 دقيقة
Views 1254
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"البيئة" تدعو 297 متقدم ومتقدمة لوظائفها للمقابلة الشخصية

فاطمة المالكي (صدى):
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الخميس 297 متقدم ومتقدمة على وظائفها المعلنة بتاريخ 8 / 7 / 1441هـ ، بنظام التعاقد ، للمقابلة الشخصية ومطابقة البيانات .

وأكدت الوزارة على التقدم بالمستندات المطلوبة خلال الفترة من 24 / يناير / 2021 م ، إلى 28 / يناير / 2021 ، وهي كالتالي :

- الهوية الوطنية .

- السيرة الذاتية .

- أصل وثيقة التخرج +نسخة منها موضحاً بها التقدير العام والنسبةالمئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج .

- الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي .

وأشارت أن التقديم سيكون في مبنى الوزارة بالرياض ، حي الملك عبد الله طريق الدائري الشرقي مخرج 12 ، مع ضرورة الحضور قبل الموعد المحدد بنصف ساعة حسب أرقام التسلسل الموضحة بالجدول المرفق بموقع الوزارة الإلكتروني .

ويمكن الإطلاع على جدول الأسماء عبر الرابط التالي : هنا

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أحدث التعليقات

مواطن
كذابين ترفع شكوى يتم الرفض على طول
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر .. .. شكراً يا دكتور على هاالمعلومات التحذيريه الهامه ..
ابوسامي
الله اكبر كل عمل للمراة ماهو زين تقول هذي ماهي سعوديه والله فيه سعوديات اباً عن جد يعملن في التمريض والاسواق مع الرجال
ابو محمد 😎 ✍️
وما سبب السقوط ياترى ...!!؟
ابو محمد
هذا حصل معي امس رقم ٣ و ٤ الحمدالله على كل حال

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