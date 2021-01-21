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إلزام المنشآت الغذائية بالإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات الطعام

Time منذ 22 دقيقة
Views 1235
إلزام المنشآت الغذائية بالإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات الطعام

الرياض (صدى):
ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء المنشآت الغذائية التي تقدم الأطعمة للمستهلك خارج المنزل بالإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات الطعام.

وأوضحت الهيئة أن اللائحة تشترط عرض البيانات الخاصة بالمكونات المسببة للحساسية في قوائم الطعام بشكل دائم وفي مكان واضح ومقروء وسهل الفهم، وأن تكون باللغة العربية مع إمكانية ترجمتها لأي لغة أخرى.

وأشارت إلى أن أهمية الإفصاح عن مسببات الحساسية تكمن في المحافظة على صحة الفرد، إذ أن تناول الأغذية المسببة للحساسية حتى لو بكميات ضئيلة يمكن أن يسبب مضاعفات سلبية خطيرة لدى الذين يعانون من حساسية تجاه بعض أنواع الأكل.

وشددت على أنها تنفذ حملات رقابية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها، حرصًا على صحة المستهلك وسلامته.

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أحدث التعليقات

مواطن
كذابين ترفع شكوى يتم الرفض على طول
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر .. .. شكراً يا دكتور على هاالمعلومات التحذيريه الهامه ..
ابوسامي
الله اكبر كل عمل للمراة ماهو زين تقول هذي ماهي سعوديه والله فيه سعوديات اباً عن جد يعملن في التمريض والاسواق مع الرجال
ابو محمد 😎 ✍️
وما سبب السقوط ياترى ...!!؟
ابو محمد
هذا حصل معي امس رقم ٣ و ٤ الحمدالله على كل حال

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