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توجه لتعديل عدد ساعات العمل وإقرار إجازة اليومين خلال أيام

Time منذ 52 دقيقة
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توجه لتعديل عدد ساعات العمل وإقرار إجازة اليومين خلال أيام

الرياض (صدى):
كشفت مصادر أن وزارة الموارد البشرية تتجه لإجراء تعديل في نظام العمل يتضمن عدم جواز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد.

وأوضحت المصادر أنه إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي ستكون 8 ساعات يومية، أو أربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي على أن يتم خفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين.

وأشارت إلى أن ساعات العمل خلال شهر رمضان لن تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ثلاثين في الأسبوع، وهذا يعني أن الإجازة الأسبوعية ستكون يومين بدلا من يوم واحد في التنظيم الحالي.

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أحدث التعليقات

مواطن
كذابين ترفع شكوى يتم الرفض على طول
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر .. .. شكراً يا دكتور على هاالمعلومات التحذيريه الهامه ..
ابوسامي
الله اكبر كل عمل للمراة ماهو زين تقول هذي ماهي سعوديه والله فيه سعوديات اباً عن جد يعملن في التمريض والاسواق مع الرجال
ابو محمد 😎 ✍️
وما سبب السقوط ياترى ...!!؟
ابو محمد
هذا حصل معي امس رقم ٣ و ٤ الحمدالله على كل حال

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