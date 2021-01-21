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بالفيديو.. 23 قتيل وجريح في تفجير انتحاري ضخم وسط بغداد

Time منذ 42 دقيقة
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بالفيديو.. 23 قتيل وجريح في تفجير انتحاري ضخم وسط بغداد

بغداد (صدى):
شهدات العاصمة العراقية بغداد اليوم تفجير انتحاري ضخم أسفر عن سقوط 8 قتلى و15 جريحا .

وأكدت مصادر أن التفجير الانتحاري وقع وقت الذروة في شوارع بغدادفي ساحة الطيران وسط بغداد ، وهي قريبة من ساحة التحرير التي شهدت تظاهرات واحتجاجات عارمة في السنة الماضية .

كما أكدت مصادر أمنية أن التفجير الانتحاري وسط بغداد تم بواسطة أحزمة ناسفة .

وأظهر مقطع فيديو الصور الأولية لموقع التفجير ، والتي تكشف عن حالة الفوضى والخسائر المادية والإنسانية .

الجدير بالذكر أن هذه التفجيرات عادةً ما يكون تنظيم القاعدة أو داعش ورائها إلا أنه حتى الآن لا يوجد اتهام لتنظيم محدد ، وفقاً للعربية .

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أحدث التعليقات

abdul
البرد*
ابو محمد 😎 ✍️
دام طواغيت إيران الكفرة المجوس ، مسيطرين على العراق ، فلا غرابة من التفجيرات وسفك الدما .. .. اللهم لا تبقي لطواغيت إيران باقيه .. آمين ..
زعيم اااسيا
بصراحه الهلال اساطيره كلهم سعوديين ماعندنا سوداني زي اسطورتكم موعارف يركب كلمتين اسطورة تربية المواشي مثل القواطي
رااايق
حسناً ***
كوكو
ماهم فالحين الا في شيل رصيف وحط رصيف ... والزفلت مكسر وحفر

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