بالفيديو.. 23 قتيل وجريح في تفجير انتحاري ضخم وسط بغداد

بغداد (صدى):
شهدات العاصمة العراقية بغداد اليوم تفجير انتحاري ضخم أسفر عن سقوط 8 قتلى و15 جريحا .
وأكدت مصادر أن التفجير الانتحاري وقع وقت الذروة في شوارع بغدادفي ساحة الطيران وسط بغداد ، وهي قريبة من ساحة التحرير التي شهدت تظاهرات واحتجاجات عارمة في السنة الماضية .
كما أكدت مصادر أمنية أن التفجير الانتحاري وسط بغداد تم بواسطة أحزمة ناسفة .
وأظهر مقطع فيديو الصور الأولية لموقع التفجير ، والتي تكشف عن حالة الفوضى والخسائر المادية والإنسانية .
الجدير بالذكر أن هذه التفجيرات عادةً ما يكون تنظيم القاعدة أو داعش ورائها إلا أنه حتى الآن لا يوجد اتهام لتنظيم محدد ، وفقاً للعربية .