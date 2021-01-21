الأعداد السابقة للصحيفة

المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصةً لاستيراد 480 ألف طن شعير

Time منذ ساعة
Views 1514
المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصةً لاستيراد 480 ألف طن شعير

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، طرح مناقصة لاستيراد كمية 480 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (مارس - أبريل 2021م)، وذلك لتعزيز المخزونات في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل ملف استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على (8) بواخر، بواقع (6) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية 360 ألف طن، وباخرتين لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية 120 ألف طن.

وأشار معاليه إلى أن المؤسسة ومن خلال منصة "استيراد" استكملت إجراءات تأهيل (9) شركات من شركات القطاع الخاص المتخصصة في تجارة الشعير ولديها محطات تستوفي الشروط الفنية لممارسة استيراد وتجارة الشعير إضافة إلى مصانع الأعلاف، فيما جاري استكمال واستيفاء (5) شركات لمستندات وشروط التأهيل، مبيناً أن طلبات الاستيراد المقدمة من الشركات المؤهلة تمت الموافقة عليها كافة.

وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق على إسناد مهمة استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص، وذلك في إطار توجّه الدولة - حفظها الله - نحو زيادة إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي وفتح مجالات جديدة أمامه تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
البرد*
ابو محمد 😎 ✍️
دام طواغيت إيران الكفرة المجوس ، مسيطرين على العراق ، فلا غرابة من التفجيرات وسفك الدما .. .. اللهم لا تبقي لطواغيت إيران باقيه .. آمين ..
زعيم اااسيا
بصراحه الهلال اساطيره كلهم سعوديين ماعندنا سوداني زي اسطورتكم موعارف يركب كلمتين اسطورة تربية المواشي مثل القواطي
رااايق
حسناً ***
كوكو
ماهم فالحين الا في شيل رصيف وحط رصيف ... والزفلت مكسر وحفر

أخر الأخبار

القبض على قائد مركبة تخطى الإشارة الحمراء أمام دورية الشرطة في الخرج
القبض على قائد مركبة تخطى الإشارة الحمراء أمام دورية الشرطة في الخرج
Time منذ 27 دقيقة Views 1513
بالصور.. شيرين عبدالوهاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
بالصور.. شيرين عبدالوهاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
Time منذ 32 دقيقة Views 567
بالفيديو.. 23 قتيل وجريح في تفجير انتحاري ضخم وسط بغداد
بالفيديو.. 23 قتيل وجريح في تفجير انتحاري ضخم وسط بغداد
Time منذ 42 دقيقة Views 1664
سبب عدم إرفاق شاحن وسماعات أذن مع هاتف جالاكسي S21
سبب عدم إرفاق شاحن وسماعات أذن مع هاتف جالاكسي S21
Time منذ 52 دقيقة Views 2014
وزير الصناعة والثروة المعدنية يتفقد أقدم وأكبر منجم ومصنع للذهب في المملكة
وزير الصناعة والثروة المعدنية يتفقد أقدم وأكبر منجم ومصنع للذهب في المملكة
Time منذ 57 دقيقة Views 1685
"بايدن" يقرر إلغاء حظر دخول مواطني بعض الدول الإسلامية إلى أمريكا
"بايدن" يقرر إلغاء حظر دخول مواطني بعض الدول الإسلامية إلى أمريكا
Time منذ ساعة Views 1997
"الحصيني": موجتان برد تضربان المملكة اليوم والثانية أخطر
"الحصيني": موجتان برد تضربان المملكة اليوم والثانية أخطر
Time منذ ساعة Views 2199
طريف تسجل أدنى درجات الحرارة في المملكة اليوم
طريف تسجل أدنى درجات الحرارة في المملكة اليوم
Time منذ ساعة Views 1864
المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصةً لاستيراد 480 ألف طن شعير
المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصةً لاستيراد 480 ألف طن شعير
Time منذ ساعة Views 1514
أعراض تنذر بنقص فيتامين د لدى المرأة
أعراض تنذر بنقص فيتامين د لدى المرأة
Time منذ ساعة Views 1692