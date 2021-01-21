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ارتفاع أسعار العقارات السكنية وتراجع أسعار المحلات والمعارض التجارية

Time منذ 11 دقيقة
Views 1274
ارتفاع أسعار العقارات السكنية وتراجع أسعار المحلات والمعارض التجارية

الرياض (صدى):
شهدت أسعار العقارات السكنية في المملكة ارتفاع طفيف خلال الربع الأخير من العام المنقضي 2020 مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي .

وارتفعت أسعار العقارات السكنية وتشمل الأراضي والعمارات والفلل والشقق بنسبة تغير إجمالية 5. % وفقاً للهيئة العامة للإحصاء .

وفي سياق متصل انخفضت أسعار العقارات التجارية وتشمل " أراضي ، ومحلات ، ومعارض " بنسبة 1.9 % خلال الربع الرابع من 2020 مقارنةً بنفس الفترة ، فيما ظلت أسعار الأراضي الزراعية ثابته .

وأكد خبراء العقارات أن نسبة الإرتفاع طفيفة مقارنةً بالعام الماضي بالنسبة للعقارات السكنية بسبب حالة الركود التي أثرت على السوق في ظل جائحة كورونا .

كما أكدوا أن سوق العقارات التجارية لم يشهد ارتفاع بسبب الجائحة التي أثرت على الأنشطة الإقتصادية والمشروعات الإستثمارية ، كما أنه يُمثل حوالي 30 % من سوق العقارات بينما تمثل العقارات السكنية حوالي 65.4 % من السوق وتعتبر النسبة المتبقية للأراضي الزراعية .

وحول توقعات الفترة المقبلة مع زوال الجائحة ، أكدوا أن الأمر يتوقف على عدة عوامل ، منها أسعار مواد البناء وهي تشهد استقرار خلال الفترة الحالية ، بجانب زيادة الطلب على المنتجات العقارية .

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أحدث التعليقات

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حياة الفهد كأنها الـصـرامي ... يـبـربـر ....؟؟؟!!!!!
dfs
ابوها مبسوط. اتوقع اصوله غير عربية.
ابو محمد 😎 ✍️
باالهناء والصحه ...
dfs
الاب كأنه باكستاني او هندي
ابوسلطان
يعني اكل زق ياالفراج وشوف اول لاعب على الشمال واقتنع

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