ارتفاع أسعار العقارات السكنية وتراجع أسعار المحلات والمعارض التجارية

الرياض (صدى):
شهدت أسعار العقارات السكنية في المملكة ارتفاع طفيف خلال الربع الأخير من العام المنقضي 2020 مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي .
وارتفعت أسعار العقارات السكنية وتشمل الأراضي والعمارات والفلل والشقق بنسبة تغير إجمالية 5. % وفقاً للهيئة العامة للإحصاء .
وفي سياق متصل انخفضت أسعار العقارات التجارية وتشمل " أراضي ، ومحلات ، ومعارض " بنسبة 1.9 % خلال الربع الرابع من 2020 مقارنةً بنفس الفترة ، فيما ظلت أسعار الأراضي الزراعية ثابته .
وأكد خبراء العقارات أن نسبة الإرتفاع طفيفة مقارنةً بالعام الماضي بالنسبة للعقارات السكنية بسبب حالة الركود التي أثرت على السوق في ظل جائحة كورونا .
كما أكدوا أن سوق العقارات التجارية لم يشهد ارتفاع بسبب الجائحة التي أثرت على الأنشطة الإقتصادية والمشروعات الإستثمارية ، كما أنه يُمثل حوالي 30 % من سوق العقارات بينما تمثل العقارات السكنية حوالي 65.4 % من السوق وتعتبر النسبة المتبقية للأراضي الزراعية .
وحول توقعات الفترة المقبلة مع زوال الجائحة ، أكدوا أن الأمر يتوقف على عدة عوامل ، منها أسعار مواد البناء وهي تشهد استقرار خلال الفترة الحالية ، بجانب زيادة الطلب على المنتجات العقارية .