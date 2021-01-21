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وظائف شاغرة بجمعية البر الخيرية

Time منذ ساعة
Views 1749
وظائف شاغرة بجمعية البر الخيرية

فاطمة المالكي (صدى):
أكدت جمعية البر الخيرية في محافظة مرات بمنطقة الرياض على توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى .

وقالت إدارة الجمعية أن الوظيفة بمسمى " محاسب " للمواطنين فقط من حملة البكالوريوس أو الدبلوم في المحاسبة ، وفقاً للشروط التالية :

- يُفضل أن يكون من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية أو من سكان المحافظة .

- إجادة الحاسب الآلي وبرامج المحاسبة الإلكترونية .

- إجتياز المقابلة الشخصية ، والإختبار التحريري والعملي .

وأكدت أن التقديم متاح الآن وحتى يوم الخميس 28 / يناير / 2021 الموافق 15 / 6/ 1442 هـ ، بعد إنشاء حساب عبر الرابط التالي : هنا 

 

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أحدث التعليقات

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حياة الفهد كأنها الـصـرامي ... يـبـربـر ....؟؟؟!!!!!
dfs
ابوها مبسوط. اتوقع اصوله غير عربية.
ابو محمد 😎 ✍️
باالهناء والصحه ...
dfs
الاب كأنه باكستاني او هندي
ابوسلطان
يعني اكل زق ياالفراج وشوف اول لاعب على الشمال واقتنع

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