وظائف شاغرة بجمعية البر الخيرية

فاطمة المالكي (صدى):
أكدت جمعية البر الخيرية في محافظة مرات بمنطقة الرياض على توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى .
وقالت إدارة الجمعية أن الوظيفة بمسمى " محاسب " للمواطنين فقط من حملة البكالوريوس أو الدبلوم في المحاسبة ، وفقاً للشروط التالية :
- يُفضل أن يكون من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية أو من سكان المحافظة .
- إجادة الحاسب الآلي وبرامج المحاسبة الإلكترونية .
- إجتياز المقابلة الشخصية ، والإختبار التحريري والعملي .
وأكدت أن التقديم متاح الآن وحتى يوم الخميس 28 / يناير / 2021 الموافق 15 / 6/ 1442 هـ ، بعد إنشاء حساب عبر الرابط التالي : هنا