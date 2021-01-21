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بالفيديو.. أسراب من "الدبا" تهدد المحاصيل الزراعية بمحافظة أضم

Time منذ 16 دقيقة
Views 1491
بالفيديو.. أسراب من "الدبا" تهدد المحاصيل الزراعية بمحافظة أضم

حامد العمري (صدى):
وثقت عدسة " صدى" أعداد هائلة من الدبا " صغار الجراد" المنتشرة بالأرض بمحافظة أضم والمراكز والقرى التابعة لها ، وأصبحت تهدد بالقضاء على المحاصيل الزراعية ما لم يتم سرعة مكافحتها.

وقد انتشر في الآونة الأخيرة وبكثرة في عدة أرجاء من المحافظة ومراكزها وقراها ، وذلك بعدما فقس البيض الذي وضعته أسراب الجراد التي غزت المحافظة قبل بضعة أشهر ، حيث تمكنت إناثه من وضع البيض قبل القضاء عليها بسبب كثرة انتشارها في المحافظة .

وتنذر أعداد "الدبا" الهائلة في القضاء على المحاصيل الزراعية ، والغطاء النباتي ، ما لم يتم مضاعفة الجهود من الجهة المسؤولة ، وإبادته مبكرًا وبشكل عاجل .

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أحدث التعليقات

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حياة الفهد كأنها الـصـرامي ... يـبـربـر ....؟؟؟!!!!!
dfs
ابوها مبسوط. اتوقع اصوله غير عربية.
ابو محمد 😎 ✍️
باالهناء والصحه ...
dfs
الاب كأنه باكستاني او هندي
ابوسلطان
يعني اكل زق ياالفراج وشوف اول لاعب على الشمال واقتنع

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