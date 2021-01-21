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صورة من عسير قبل حوالي 44 عام تكشف تراثنا العريق
منذ ساعة
796
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
المستهتر واللا مبالي،لابد أن يدفع الثمن،وقد يكون الثمن غالي،، نسأل الله له الشفاء العاجل والعافية..
واضح*** وصريح***
تدوده مع القرود ههههههههههههههه بس حلوة أص،أص ،وين شايفهم بزارين،،
الملل52
كلبة راحت وجات بدالها كلبه
الملل52
والفلوس تعمل كل شي حتي لوكان ريس كوريا الشماليه لويحطهم مع روث البقر بيغنون ويمدحون
Zoolعالمي
مبزره الهلال وتأثير الطاقيه على عقولهم
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