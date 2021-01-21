غرفة الشرقية تعلن عن 16 وظيفة شاغرة بعدة شركات

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مركز غرفة الشرقية للتوظيف عن توفر 16 وظيفة لحملة الثانوية العامة في شركات القطاع الخاص ، بمسمى " أخصائي تمويل عقاري " .
وأكدت أن الوظيفة براتب شهري يبدأ من 6000 ريال بالإضافة إلى العمولات ، كما يوفر تأمين طبي للموظف وتأمين اجتماعي واجازة سنوية شهر مدفوعة الراتب ، وذلك وفقاً للشروط التالية :
- شهادة الثانوية العامة فأعلى .
- خبرة في مجال المبيعات العقارية .
- أن يكون من سكان جازان .
- التفرغ للعمل .
- العمر بين 20 إلى 38 عام .
- القدرة على العمل تحت ضغط .
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا