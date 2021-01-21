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غرفة الشرقية تعلن عن 16 وظيفة شاغرة بعدة شركات

Time منذ 46 دقيقة
Views 1473
غرفة الشرقية تعلن عن 16 وظيفة شاغرة بعدة شركات

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مركز غرفة الشرقية للتوظيف عن توفر 16 وظيفة لحملة الثانوية العامة في شركات القطاع الخاص ، بمسمى " أخصائي تمويل عقاري " .

وأكدت أن الوظيفة براتب شهري يبدأ من 6000 ريال بالإضافة إلى العمولات ، كما يوفر تأمين طبي للموظف وتأمين اجتماعي واجازة سنوية شهر مدفوعة الراتب ، وذلك وفقاً للشروط التالية :

- شهادة الثانوية العامة فأعلى .

- خبرة في مجال المبيعات العقارية .

- أن يكون من سكان جازان .

- التفرغ للعمل .

- العمر بين 20 إلى 38 عام .

- القدرة على العمل تحت ضغط .

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
المستهتر واللا مبالي،لابد أن يدفع الثمن،وقد يكون الثمن غالي،، نسأل الله له الشفاء العاجل والعافية..
واضح*** وصريح***
تدوده مع القرود ههههههههههههههه بس حلوة أص،أص ،وين شايفهم بزارين،،
الملل52
كلبة راحت وجات بدالها كلبه
الملل52
والفلوس تعمل كل شي حتي لوكان ريس كوريا الشماليه لويحطهم مع روث البقر بيغنون ويمدحون
Zoolعالمي
مبزره الهلال وتأثير الطاقيه على عقولهم

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