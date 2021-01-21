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حالات يتم فيها وقف صرف " ساند " للموظف السعودي

Time منذ 34 دقيقة
Views 1441
حالات يتم فيها وقف صرف " ساند " للموظف السعودي

الرياض (صدى):
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن حالات، يتم فيها وقف صرف نظام التأمين ضد التعطل عن العمل " ساند " لدعم الموظف السعودي.

ومن بين تلك الحالات: عدم التزام المتعطل عن العمل بالتدريب دون مسوغ مقبول، والوفاة، إذا أصبح له دخل من عمل أو نشاط خاص، إذا لم يتقيد بالتعمليات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة، بحسب المدينة.

كما يتم الإيقاف إذا أصبح المستفيد غير قادر على العمل، أو غادر المملكة خلال 60 يومًا متصلة أو متقطعة خلال مدة الصرف، وعدم التسجيل في صندوق تنمية الموارد البشرية " طاقات"، أو بلغ سن 60 وكان مستحقًا للمعاش وفقًا لأحكام نظام التأمينات.

وتشمل الحالات أيضا، إذا لم يبحث بجدية ونشاط عن العمل، في حالة زوال أي من شروط الاستحقاق الأخرى.

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حالات يتم فيها وقف صرف " ساند " للموظف السعودي

خطوات تقديم طلب «ساند»

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز سالم الحربي الرس
لا تواضع للوضيع يضيع قدرك
Saud
ولاتنسى المهرجانات و الترفيه والسماح بذلك شي غريب
Saud
ولاتنسى المهرجانات و الترفيه والسماح بذلك شي غريب
عبدالعزيز سالم الحربي الرس
معروف الكابتن جمال بالعمري رجل شريف وذأ مبدأ داخل وخارج الملعب وكيف يتعامل مع محيطه لكنه مع تطفل الخيخه خالد البلطان لم يقبل على نفسه الجلوس تحت ادارت ذلك ا الشوارعي وكلنا قرأنا تصاريحه جمال للصحف الجزائريه وماذكر بها عن اسلوب المبزره الذي يمارس مع لاعبين شيخ الباصات حقون الاستراحه والشاهد وصلت الرقص وهز الوسط والترفيع للبلطان مع المسيقه في استراحتهم التي ذكرها الشامخ اكرمتم عن ذكر هذه السفاسف الشوارعيه التي يهرطق بها البلطان تلاحظون اي لاعب اوا داري فيه ذرة حياء ترك الفريق ومشى بسبب هذا المتطفل الساذج العقيل والحمدان والصليهم وهتان وغيرهم كثير اداريين ولاعبين سوفا يخرجون ولا يقبلو على انفسهم المهونه تحت ادارة ذالك الشوارعي المريض سلوكياً ولاراح يبقى عنده غير منهم على شاكلته أمثال الرجيع محمد سالم وخالد الغامدي والعبابد وطقة بارك الله .
A.awad
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