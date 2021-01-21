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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاط للرياح السطحية تؤدي الى انعدام او شبه انعدام في الرؤية الافقية على مناطق( الرياض، الشرقية ، القصيم ، المدينه المنوره، مكة المكرمة، تبوك ، نجران ،عسير ،الباحة) مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة. كما يستمر انخفاض درجات الحراره الى مادون الصفر المئوي على مناطق المملكة الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون على الجزء الأوسط والشمالي: شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-50كم/ساعة قد تصل الى أكثر من 50كم/الساعة. على الجزء الجنوبي : جنوبيه الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعه ، وارتفاع الموج على الجزء الأوسط والشمالي: مترين الى ثلاثة أمتار وعلى الجزء الجنوبي : متر الى متر ونصف، وحالة البحر مائج على الجزء الأوسط والشمالي وخفيف الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 50-20كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز سالم الحربي الرس
لا تواضع للوضيع يضيع قدرك
Saud
ولاتنسى المهرجانات و الترفيه والسماح بذلك شي غريب
Saud
ولاتنسى المهرجانات و الترفيه والسماح بذلك شي غريب
عبدالعزيز سالم الحربي الرس
معروف الكابتن جمال بالعمري رجل شريف وذأ مبدأ داخل وخارج الملعب وكيف يتعامل مع محيطه لكنه مع تطفل الخيخه خالد البلطان لم يقبل على نفسه الجلوس تحت ادارت ذلك ا الشوارعي وكلنا قرأنا تصاريحه جمال للصحف الجزائريه وماذكر بها عن اسلوب المبزره الذي يمارس مع لاعبين شيخ الباصات حقون الاستراحه والشاهد وصلت الرقص وهز الوسط والترفيع للبلطان مع المسيقه في استراحتهم التي ذكرها الشامخ اكرمتم عن ذكر هذه السفاسف الشوارعيه التي يهرطق بها البلطان تلاحظون اي لاعب اوا داري فيه ذرة حياء ترك الفريق ومشى بسبب هذا المتطفل الساذج العقيل والحمدان والصليهم وهتان وغيرهم كثير اداريين ولاعبين سوفا يخرجون ولا يقبلو على انفسهم المهونه تحت ادارة ذالك الشوارعي المريض سلوكياً ولاراح يبقى عنده غير منهم على شاكلته أمثال الرجيع محمد سالم وخالد الغامدي والعبابد وطقة بارك الله .
A.awad
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