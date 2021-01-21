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بالفيديو..ماجد عبدالله: " ما في لاعب اليوم يستحق 10 أو 15 مليون "

Time منذ 22 دقيقة
Views 2322
بالفيديو..ماجد عبدالله: " ما في لاعب اليوم يستحق 10 أو 15 مليون "

طلال الغامدي (صدى):
رأى لاعب النصر والمنتخب السابق ماجد عبدالله، أنه لا يوجد حاليًا لاعب سعودي يستحق راتب 10 أو 15 مليون.

وقال عبد الله خلال برنامج " طارق شو " : " الأكبر إن اللاعب ما يقدّم شيئ ويتشرّط، اعطيني لاعب لعب مثلا 40 مباراة على الاقل 30 مباراة كويسة يستاهل أي مبلغ وهذا طبيعي، لكن تلعب لي في الموسم كله 3 مباريات فقط بشكل احترافي لأ " .

وفي سياق آخر فاجأ المذيع طارق الحربي، ماجد عبدالله بعرض أراء عدد من موظفي جمعية أصدقاء اللاعبين القدامى بشأن تعصبه الرياضي.

وقال عدد من الموظفين أن ماجد عبدالله " متعصب في جميع مباريات النصر خاصة خلال مباريات النصر والهلال ".

ومن جانبه رد عبدالله قائلا: " اللي يعرف ماجد يعرف أنه غير متعصب، المتعصب هو من لا يقبل أي شيء حتى لو فريقه تعبان لا يقبل ذلك، أنا أتعصب التعصب الزين ".

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أحدث التعليقات

abdul
وإن شاء الله بعد المستشفى إلي الحبس الانفرادي. ما لقى له هواية أخرى او عمل آخر يترزّق به غير مراقصة الثعابين ؟ يغرّم كما يغرّم السواقين اللي يناطحون السيول بالأودية. اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي ، اللّهُمّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِك أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي
abdul
وإن شاء الله بعد المستشفى إلي الحبس الانفرادي. ما لقى له هواية أخرى او عمل آخر يترزّق به غير مراقصة الثعابين ؟ يغرّم كما يغرّم السواقين اللي يناطحون السيول بالأودية. اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي ، اللّهُمّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِك أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي ‏ ‏.‏ قَالَ
ابو عمار
الله يشفيه و يعافيه
ابو عمار
عموما انت لم ترتدي الحجاب الشرعي وانما كنت تغطي شعرك بالقماش وهذا حقيقة لا يعتبر حجاب لان الحجاب الشرعي هو من يحجب الاخرين عن رؤية وجهك لمنع الفتنه ان كنت جميله الوجهه وانما ان كان وجهك مثل البومه فلن يلفت الانتباه ولا النظر اليه
بلبل البحر
الله يهديك ..

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