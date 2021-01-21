بالفيديو..ماجد عبدالله: " ما في لاعب اليوم يستحق 10 أو 15 مليون "

طلال الغامدي (صدى):
رأى لاعب النصر والمنتخب السابق ماجد عبدالله، أنه لا يوجد حاليًا لاعب سعودي يستحق راتب 10 أو 15 مليون.
وقال عبد الله خلال برنامج " طارق شو " : " الأكبر إن اللاعب ما يقدّم شيئ ويتشرّط، اعطيني لاعب لعب مثلا 40 مباراة على الاقل 30 مباراة كويسة يستاهل أي مبلغ وهذا طبيعي، لكن تلعب لي في الموسم كله 3 مباريات فقط بشكل احترافي لأ " .
وفي سياق آخر فاجأ المذيع طارق الحربي، ماجد عبدالله بعرض أراء عدد من موظفي جمعية أصدقاء اللاعبين القدامى بشأن تعصبه الرياضي.
وقال عدد من الموظفين أن ماجد عبدالله " متعصب في جميع مباريات النصر خاصة خلال مباريات النصر والهلال ".
ومن جانبه رد عبدالله قائلا: " اللي يعرف ماجد يعرف أنه غير متعصب، المتعصب هو من لا يقبل أي شيء حتى لو فريقه تعبان لا يقبل ذلك، أنا أتعصب التعصب الزين ".