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آل مغني رغم فوز النصر: " لن تنحل المشاكل إلا برحيل هالإدارة "

Time منذ 44 دقيقة
Views 1527
آل مغني رغم فوز النصر: " لن تنحل المشاكل إلا برحيل هالإدارة "

نواف السالم (صدى):
أكد سعد آل مغني، عضو شرف نادي النصر السابق، أنه على الرغم من تقدم مستوى النادي في المباريات الأخيرة، إلا أنه لا تزال المشكلة قائمة بالإدارة.

وقال آل المغني: " كلنا سعداء كنصراويين الفريق تحسن ترتيبه في الدوري، ودخل المنافسة، لكن جماهير النصر تنسى بسرعة بسبب العاطفة ".

وتابع: " النادي لازال يعاني من مشاكل، لن تنحل المشاكل إلا برحيل هالادارة، بالعادة الرئيس إذا فاز النادي بارك، أربع انتصارات لم يقل مبروك ولم يعبر الجماهير ".

يذكر أن النصر حقق فوزًا صعبًا على الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل واحد على الوحدة، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

الملل5
شي قديم كانت في امريكا واروبا وتفلوها ونحن جبنا وكاننا جبنا حاجة جديدة شي مسخره
أبو كنان
المزح بالنعمة وسخافة من العروس
أبو كنان
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
abdul
انقلعوا! اخرجوا يا مردة الجن من البيت الابيض. ملتقانا معاكم في محاكم نويورك للسروقية و مسافحين بناتهم والمتهربين من دفع الضرائب . ربنا خلّصنا منكم يا آل كوشنر وآل طرامپ، وقريبا ان شاء الله يخلّصنا من آل السيسان وآل الطقعان . ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
نجاة محمد
الله يشفي الجميع ان شاء الله

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