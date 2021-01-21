آل مغني رغم فوز النصر: " لن تنحل المشاكل إلا برحيل هالإدارة "

نواف السالم (صدى):
أكد سعد آل مغني، عضو شرف نادي النصر السابق، أنه على الرغم من تقدم مستوى النادي في المباريات الأخيرة، إلا أنه لا تزال المشكلة قائمة بالإدارة.
وقال آل المغني: " كلنا سعداء كنصراويين الفريق تحسن ترتيبه في الدوري، ودخل المنافسة، لكن جماهير النصر تنسى بسرعة بسبب العاطفة ".
وتابع: " النادي لازال يعاني من مشاكل، لن تنحل المشاكل إلا برحيل هالادارة، بالعادة الرئيس إذا فاز النادي بارك، أربع انتصارات لم يقل مبروك ولم يعبر الجماهير ".
يذكر أن النصر حقق فوزًا صعبًا على الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل واحد على الوحدة، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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