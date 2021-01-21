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فضيحة تحرش جديدة تلاحق عمرو وردة من الإمارات

Time منذ ساعة
Views 1742
فضيحة تحرش جديدة تلاحق عمرو وردة من الإمارات

وكالات (صدى):
تورط اللاعب المصري عمرو وردة لاعب منتخب مصر ونادي باوك اليوناني، من جديد في واقعة تحرش، حيث اتهمته فتاة تدعى " فيدرا "، مقيمة بالإمارات، بالتحرش بها، خلال محادثات بينهما على " سناب شات ".

وتدعي " فيدرا " أن وردة طلب منها الحضور إليه في الفندق على أنها زوجته، وسيتم إبلاغ إدارة الفندق بذلك.

ومن جانبه فسر، أخصائي في الطب النفسي، تكرار اللاعب لأفعال التحرش بصفة مستمرة دون تقدير لأي عواقب، بأن ذلك إشارة على عدم اكتمال نضوجه، وعدم القدرة على التحكم في ضبط هذه الرغبات.

يذكر أنه تم استبعاد عمرو وردة من بطولة أمم أفريقيا في وقت سابق بسبب تورطه في التحرش بعارضة أزياء، قبل أن يتراجع اتحاد الكرة المصري في قراره وإعادته مرة أخرى للمنتخب بعد تدخل اللاعبين.

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أحدث التعليقات

الملل5
شي قديم كانت في امريكا واروبا وتفلوها ونحن جبنا وكاننا جبنا حاجة جديدة شي مسخره
أبو كنان
المزح بالنعمة وسخافة من العروس
أبو كنان
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
abdul
انقلعوا! اخرجوا يا مردة الجن من البيت الابيض. ملتقانا معاكم في محاكم نويورك للسروقية و مسافحين بناتهم والمتهربين من دفع الضرائب . ربنا خلّصنا منكم يا آل كوشنر وآل طرامپ، وقريبا ان شاء الله يخلّصنا من آل السيسان وآل الطقعان . ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
نجاة محمد
الله يشفي الجميع ان شاء الله

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