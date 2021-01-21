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عقوبات صارمة بحق مخالفي «صيد الكائنات الفطرية» المهددة بالانقراض

Time منذ 9 ساعات
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عقوبات صارمة بحق مخالفي «صيد الكائنات الفطرية» المهددة بالانقراض

سعيد العجل (صدى):
حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من مخالفة نظام الصيد القاضي بمنع صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو إلحاق الأذى بها أو نشر مقاطع وصور عن هذه الممارسات.

وأوضحت أن هذه الممارسات مخالفة لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ويترتب على ارتكابها عقوبات صارمة وسيتم ضبط المخالفين للنظام وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتنفيذ العقوبات المقررة نظاماً بحقهم، مؤكدة أن متابعة أنشطة الصيد وما ينشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات.

وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين لاستشعار المسؤولية تجاه الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض والتعاون في حمايتها من أي ممارسات تضر ببقائها لأهمية هذه الكائنات في حفظ التوازن البيئي ولاستدامتها في الطبيعة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
المستهتر واللا مبالي،لابد أن يدفع الثمن،وقد يكون الثمن غالي،، نسأل الله له الشفاء العاجل والعافية..
واضح*** وصريح***
تدوده مع القرود ههههههههههههههه بس حلوة أص،أص ،وين شايفهم بزارين،،
الملل52
كلبة راحت وجات بدالها كلبه
الملل52
والفلوس تعمل كل شي حتي لوكان ريس كوريا الشماليه لويحطهم مع روث البقر بيغنون ويمدحون
Zoolعالمي
مبزره الهلال وتأثير الطاقيه على عقولهم

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