الأعداد السابقة للصحيفة

الإطاحة بـ 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن بالرياض

Time منذ 28 دقيقة
Views 1394
الإطاحة بـ 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن بالرياض

الرياض (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، الذي يظهر من خلاله انتحال مجموعة أشخاص صفة رجال الأمن واستخدام تجهيزاتٍ مشابهةٍ للتجهيزات الأمنية وتوثيق ذلك ونشره عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم ثلاثة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

إبراهيم عبدالله
فعلا إنسان مريض يدور الزله بالعربي تااااافه
إبراهيم عبدالله
فعلا إنسان مريض بدور العزلة تاااافه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... اظنهاا تاكل نفسها أسىً وحسرةً على فعلتهاا الشيطانيه ,, يكفيها حسرتها عليهاا ... ,, ايش الكيك وايش قيمته ، مقابل دمعة ابنتك وشعاد موتهاا .. .. اللهم لاشماته .. اللهم هون مصيبتها عليها .. آمين ..
متقاعد على قيد الحياة
كلها دبل كيك على وجه الاعب الخصم المفروض ماتحسب ماراي الحكام مشاهد مشجع الاندية الكبار الاربعة
DR RAKSHAN
اسمي دكتور راكشان ساي أنا طبيب أمراض الكلى في مركز رأس الخيمة الصحي بالهند عيادتنا متخصصة في جراحة الكلى ونحن نعالجها أيضًا. شراء وزرع الكلى مع المتبرع المقابل. نحن موجودون في الهند ، وفرنسا ، ونيجيريا ، والولايات المتحدة ، وماليزيا ، ودبي ، والكويت. مع أزمة COVID19 التي نمر بها في اقتصادنا الآن لها تأثير سيء على حياتنا ، الكثير منا مدينون ، كثير منا يريد لتعيش حياة أفضل ، ادفع الإيجار واعتني بأبينا وأحب أحدهم إذا كنت مهتمًا ببيع أو شراء الكلى أو تحتاج إلى المال لتحسين مستوى المعيشة ، أو أنك مدين وترغب في بيع كليتك مقابل المال اليوم ، اتصل بنا وسنحقق حلمك هذا ، فنحن نشتري كلية واحدة مقابل 480$ ألف دولار (أربعة مائة وثمانون ألف دولار) دولارات) ، يرجى عدم التردد في الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني المدرج أدناه. نحن ندفع بشكل جيد للمتبرعين بالكلى ، ويمكن للمال أن يغير حياتك إلى الأبد. اتصل بنا الآن لمزيد من التفاصيل: [email protected]

أخر الأخبار

الإفتاء المصرية تعلق على واقعة " العروس الحامل "
الإفتاء المصرية تعلق على واقعة " العروس الحامل "
Time منذ 12 دقيقة Views 235
محمد العنزي : لن أعلق على كلام عادل التويجري لأنه مشغول " بمن ركل من "
محمد العنزي : لن أعلق على كلام عادل التويجري لأنه مشغول " بمن ركل من "
Time منذ 22 دقيقة Views 258
الحالات التحكيمية لمباراة الهلال والتعاون
الحالات التحكيمية لمباراة الهلال والتعاون
Time منذ 24 دقيقة Views 264
تركي الحربي : نيشيمورا لم يستبعد في كأس العالم وهذا دليلي
تركي الحربي : نيشيمورا لم يستبعد في كأس العالم وهذا دليلي
Time منذ 28 دقيقة Views 200
الإطاحة بـ 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن بالرياض
الإطاحة بـ 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن بالرياض
Time منذ 28 دقيقة Views 1394
أم تقتل ابنتها بصفعة!
أم تقتل ابنتها بصفعة!
Time منذ 51 دقيقة Views 460
الكشف الطبي يحسم مشاركة مارتنيز في لقاء الاتحاد
الكشف الطبي يحسم مشاركة مارتنيز في لقاء الاتحاد
Time منذ ساعة Views 2421
عقوبات صارمة بحق مخالفي «صيد الكائنات الفطرية» المهددة بالانقراض
عقوبات صارمة بحق مخالفي «صيد الكائنات الفطرية» المهددة بالانقراض
Time منذ ساعة Views 1587
" هل تجديد الوضوء بعد لبس الجوارب تبدأ به مدة المسح؟ " و" الخثلان " يجيب 
" هل تجديد الوضوء بعد لبس الجوارب تبدأ به مدة المسح؟ " و" الخثلان " يجيب 
Time منذ ساعة Views 1981
سعد المهدي : الهلال هو من يقود قاطرة التنافس على الدوري منذ بدايته
سعد المهدي : الهلال هو من يقود قاطرة التنافس على الدوري منذ بدايته
Time منذ ساعة Views 306