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" هل تجديد الوضوء بعد لبس الجوارب تبدأ به مدة المسح؟ " و" الخثلان " يجيب 

Time منذ ساعة
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" هل تجديد الوضوء بعد لبس الجوارب تبدأ به مدة المسح؟ " و" الخثلان " يجيب 

الرياض (صدى):
قال الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، إن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث وعلى ذلك فيعتبر الوضوء المجدد وجوده كعدمه.

وأضاف " الخثلان " خلال مقطع فيديو:"  تبتدأ مدة المسح إذا أحدث ثم توضأ وبدأ بالمسح، فلذلك يعبر الفقهاء عن ذلك تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث ".

وكان " الخثلان " حدد 3 شروط إذا توفرت فيمكن اعتبار حضور الطعام شرطاً لتقديمه عن أداء الصلاة أو التخلف عن صلاة الجماعة.

وقال الخثلان خلال مقطع فيديو، إن أول هذه الشروط أن تتوق نفس الشخص للطعام لأنه إذا لم ترغب نفسه فينتفي معه تشويش الذهن واشتغال قلبه بالطعام.

وأضاف أن الشرط الثاني هو حضور الطعام بين يدي الشخص لقوله ﷺ: "لا صلاة بحضرة الطعام"، مبيناً أنه إذا لم يوضع الطعام بين يديه فليس له ترك الجماعة حتى ولو كان جائعاً.

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أحدث التعليقات

إبراهيم عبدالله
فعلا إنسان مريض يدور الزله بالعربي تااااافه
إبراهيم عبدالله
فعلا إنسان مريض بدور العزلة تاااافه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... اظنهاا تاكل نفسها أسىً وحسرةً على فعلتهاا الشيطانيه ,, يكفيها حسرتها عليهاا ... ,, ايش الكيك وايش قيمته ، مقابل دمعة ابنتك وشعاد موتهاا .. .. اللهم لاشماته .. اللهم هون مصيبتها عليها .. آمين ..
متقاعد على قيد الحياة
كلها دبل كيك على وجه الاعب الخصم المفروض ماتحسب ماراي الحكام مشاهد مشجع الاندية الكبار الاربعة
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