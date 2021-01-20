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"الحصيني" يكشف عن توقعاته لحالة الطقس 

Time منذ 24 دقيقة
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"الحصيني" يكشف عن توقعاته لحالة الطقس 

عادل الحربي (صدى):
توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن الكتلة القطبية ذات البرودة الشديدة على الحدود الشمالية  وتبوك تمتد هذه الليلة على الجوف وحائل ثم القصيم مع رياح مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط.

وأشار " الحصيني ":" هطلت أمطار على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف من خفيفة إلى متوسطة ومطر ثلجي على مرتفعات تبوك "، متوقعا أن تمتد الكتلة الهوائية الباردة على أجزاء واسعة من المملكة ودول الخليج.

وتنبأ " الحصيني " أن تصل إلى بحر العرب وفي مقدمتها غبار متفاوتة وهذا جيد على المدى المتوسط لتوقعات الأمطار، مضيفا:" سجلت العاصمة الرياض حرارة عظمى"26"°C  "، متوقعا أن تسجل العظمى"18"°C الخميس 1442/6/8هـ بإنخفاض قدره "8" °C.

ولفت:" الأجواء في إجازة نهاية هذا الأسبوع باردة نهارا إلى باردة جدا ليلاً "الوسطى والشمالية"، موجها نصيحة للجميع:" اكشتوا والبسوا ولبسو عيالكم شتوي ثقيل مع ساتر عن الهواء البارد ".

وأبان:" متوقع التأثير الأكبر على مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل "،  متوقعا أن تسجل الصغرى في مدن تلك المناطق الصفر ومادون الصفر بمعدل ثلاث درجات تحت الصفر يليها منطقتي الرياض والقصيم، وأن تسجل الصغرى داخل المدن بين واحد فوق الصفر و"4" درجات مئوية فوق الصفر ".

‏وتابع :" تسجل خارج مدن درجات من صفر إلى"2" تحت الصفر °C مع تشكل الصقيع يليها منطقتا المدينة والشرقية متوقع أن تكسر الحرارة الصغرى "10"°C وتزداد البرودة شمالا مكة تقترب الحرارة الصغرى من 16°C وجدة متوقع"20"°C  باقي المناطق متوقع أن تكون حول معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام ".

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أحدث التعليقات

زاير
فيه تعديل جديد هو اجازة الامومه و الحمل و الوضع و الحداد علي المتوفي.
صريح
والله برنامج ناجح ووليد من أفضل واقوى المقدمين لاكن العجايز جمهور النصر يبونه يمدحهم عشان يقتنعون ياخي تصدرو حققو بطولات عشان يمدحكم
صنات صايل الحربي
العويس والمسيليم اخوه وارجال العويس الذي تفل في اوجيه الزعيق وذنبهم فريق عشره نفر ممر حينما طلبوه االطواق المخيس وقالهم لن العب لفريق بطولاته كلها ترقيع المضحك ان الطواقي فرحانين بالهديفه عبدالله المعيوف اللهم لك الحمد لك االحمد
صنات صايل الحربي
العويس والمسيليم اخوه وارجال العويس محرقهم لنه تفل في اوجيه الزعيق وذنبهم فريق عشره نفر ممر حينما طلبوه االطواق المخيس وقالهم لن العب لفريق بطولاته كلها ترقيع المضحك ان الطواقي فرحانين بحارسهم الهديفه المعيوف اللهم لك الحمد على نعمة العقل
ابو منى
لاعب عادي اخذر هيلمة اكبر من حجمة لاعب غير مفيد عند النصر لعيبة افضل منه

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