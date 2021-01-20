بالفيديو.. لاعب الوحدة يفتح النار على لاعبي النصر بسبب ما حدث أثناء المباراة 

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الوحدة، عبد الله الحافظ، على خسارة فريقه أمام النصر، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري المحترفين.
وقال " الحافظ ":" أسلوب بعض اللاعبين في فريق النصر قتل جمالية المباراة بسبب صراخهم على الحكم ".
وأوضح " الحافظ ":" فريقنا يقدم مستويات جيدة وسنواصل سلسلة الانتصارات خلال المباريات المقبلة ".
وكان نادي النصر، انتزع فوزًا صعبًا من الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل واحد على الوحدة، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى النقطة الـ20، ويلاقي الاتحاد الإثنين 25 يناير، بينما توقف الوحدة عند 20 نقطة، ويستضيف الشباب في اليوم ذاته.