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بالفيديو.. لاعب الوحدة يفتح النار على لاعبي النصر بسبب ما حدث أثناء المباراة 

Time منذ 49 دقيقة
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بالفيديو.. لاعب الوحدة يفتح النار على لاعبي النصر بسبب ما حدث أثناء المباراة 

طلال الغامدي (صدى):
 علق لاعب الوحدة، عبد الله الحافظ، على خسارة فريقه أمام النصر، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري المحترفين.

وقال " الحافظ ":" أسلوب بعض اللاعبين في فريق ‎النصر قتل جمالية المباراة بسبب صراخهم على الحكم ".

وأوضح " الحافظ ":" فريقنا يقدم مستويات جيدة وسنواصل سلسلة الانتصارات خلال المباريات المقبلة ". 

وكان نادي النصر، انتزع فوزًا صعبًا من الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل واحد على الوحدة، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى النقطة الـ20، ويلاقي الاتحاد الإثنين 25 يناير، بينما توقف الوحدة عند 20 نقطة، ويستضيف الشباب في اليوم ذاته.

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أحدث التعليقات

زاير
فيه تعديل جديد هو اجازة الامومه و الحمل و الوضع و الحداد علي المتوفي.
صريح
والله برنامج ناجح ووليد من أفضل واقوى المقدمين لاكن العجايز جمهور النصر يبونه يمدحهم عشان يقتنعون ياخي تصدرو حققو بطولات عشان يمدحكم
صنات صايل الحربي
العويس والمسيليم اخوه وارجال العويس الذي تفل في اوجيه الزعيق وذنبهم فريق عشره نفر ممر حينما طلبوه االطواق المخيس وقالهم لن العب لفريق بطولاته كلها ترقيع المضحك ان الطواقي فرحانين بالهديفه عبدالله المعيوف اللهم لك الحمد لك االحمد
صنات صايل الحربي
العويس والمسيليم اخوه وارجال العويس محرقهم لنه تفل في اوجيه الزعيق وذنبهم فريق عشره نفر ممر حينما طلبوه االطواق المخيس وقالهم لن العب لفريق بطولاته كلها ترقيع المضحك ان الطواقي فرحانين بحارسهم الهديفه المعيوف اللهم لك الحمد على نعمة العقل
ابو منى
لاعب عادي اخذر هيلمة اكبر من حجمة لاعب غير مفيد عند النصر لعيبة افضل منه

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