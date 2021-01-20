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الأميرة ريما بنت بندر تُعلق على التنصيب التاريخي لـ "بايدن" 

Time منذ ساعة
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الأميرة ريما بنت بندر تُعلق على التنصيب التاريخي لـ "بايدن" 

نايف السالم (صدى):
علقت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة المملكة  في واشنطن، على تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر:" مبروك جو بايدن وكامالا هاريس كان شرفا لي أن أشهد هذا التنصيب التاريخي ".

وكان جو بايدن أدى القسم كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: " هذا يوم أمريكا ويوم للديمقراطية، صوت الشعب الأمريكي سُمِع واحترم ".

وأضاف:" سنعمل على استعادة أسس الديمقراطية ووحدتنا، وتنتظرنا أشياء كثيرة للعمل عليها في السنوات المقبلة".

وحول جائحة كورونا، قال بايدن: " الفيروس أزهق الكثير من أرواح الأمريكيين وفقدنا بسببه وظائف عديدة، سنعمل على هزيمته ونعيد فتح مدارس آمنة لأطفالنا ".

وأشار إلى أنه ليس من السهل الانتصار على المصاعب والعنصرية، قائلًا:" لكن يمكننا أن نحقق ذلك اليوم ".

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أحدث التعليقات

زاير
فيه تعديل جديد هو اجازة الامومه و الحمل و الوضع و الحداد علي المتوفي.
صريح
والله برنامج ناجح ووليد من أفضل واقوى المقدمين لاكن العجايز جمهور النصر يبونه يمدحهم عشان يقتنعون ياخي تصدرو حققو بطولات عشان يمدحكم
صنات صايل الحربي
العويس والمسيليم اخوه وارجال العويس الذي تفل في اوجيه الزعيق وذنبهم فريق عشره نفر ممر حينما طلبوه االطواق المخيس وقالهم لن العب لفريق بطولاته كلها ترقيع المضحك ان الطواقي فرحانين بالهديفه عبدالله المعيوف اللهم لك الحمد لك االحمد
صنات صايل الحربي
العويس والمسيليم اخوه وارجال العويس محرقهم لنه تفل في اوجيه الزعيق وذنبهم فريق عشره نفر ممر حينما طلبوه االطواق المخيس وقالهم لن العب لفريق بطولاته كلها ترقيع المضحك ان الطواقي فرحانين بحارسهم الهديفه المعيوف اللهم لك الحمد على نعمة العقل
ابو منى
لاعب عادي اخذر هيلمة اكبر من حجمة لاعب غير مفيد عند النصر لعيبة افضل منه

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