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بالفيديو.. بيتروس يقود النصر إلى فوزه الرابع على التوالي

Time منذ 9 دقائق
Views 1271
بالفيديو.. بيتروس يقود النصر إلى فوزه الرابع على التوالي

ماجد محمد (صدى):
انتزع نادي النصر، فوزًا صعبًا من الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل واحد على الوحدة، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل الهدف الأول لصالح الوحدة، اللاعب لويس جوستافو في الدقيقة الخامسة، بينما نجح المحترف الأرجنتيني بيتي مارتينيز، من تسجيل هدف التعادل، في الدقيقة الثامنة.

وأحرز اللاعب البرازيلي بيتروس أراوخو، هدفين لصالح النصر، في الدقيقة 67، و87.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى النقطة الـ20، ويلاقي الاتحاد الإثنين 25 يناير، بينما توقف الوحدة عند 20 نقطة، ويستضيف الشباب في اليوم ذاته.

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله اعلم بحاله
عبدالله
اهم شي الراحة النفسية.
عبدالله
سجلنا في التطبيق وربنا يسهل. الاعمار بيد الله
¥ ولد نجد ¥
آخر روقان
مسافات
سنة الله في خلقه سواء راشد الماجد اوغيره .

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