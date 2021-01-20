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" الموارد البشرية " تُنصف جميع الموظفين بقرار جديد 

Time منذ 10 دقائق
Views 1427
" الموارد البشرية " تُنصف جميع الموظفين بقرار جديد 

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الحقوق النظامية المتاحة لموظف القطاع الخاص في حال وقف تأميناته الاجتماعية، أو طلبه مقابل إجازاته. 

وأوضحت أن موظف القطاع الخاص في الحالة المشار إليها يمكنه رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.

وتعتبر التسوية الودية، المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل وتتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة؛ لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله اعلم بحاله
عبدالله
اهم شي الراحة النفسية.
عبدالله
سجلنا في التطبيق وربنا يسهل. الاعمار بيد الله
¥ ولد نجد ¥
آخر روقان
مسافات
سنة الله في خلقه سواء راشد الماجد اوغيره .

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