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تعليق سامي الجابر على فوز الهلال 

Time منذ 59 دقيقة
Views 2193
تعليق سامي الجابر على فوز الهلال 

طلال الغامدي (صدى):
علق سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال السابق، على فوز الهلال على التعاون بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال " الجابر ":" مبروك للزعماء المدرج الفخم، الفوز عجبني الهلال اليوم واقعية في الأداء "، مضيفا:" توازن في الفريق، ٣ نقاط مهمة أمام فريق صعب ".

وسجل الهدف الأول للهلال، محترفه الفرنسي بافيتيمبي جوميز، في الدقيقة الثانية، بينما أحرز الهدف الثاني للهلال اللاعب لوسيانو فييتو، في الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة، ويحل ضيفا على الفيصلي الإثنين 25 يناير، بينما تجمد التعاون عند النقطة 21، ويستضيف ضمك في ذات اليوم.

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله اعلم بحاله
عبدالله
اهم شي الراحة النفسية.
عبدالله
سجلنا في التطبيق وربنا يسهل. الاعمار بيد الله
¥ ولد نجد ¥
آخر روقان
مسافات
سنة الله في خلقه سواء راشد الماجد اوغيره .

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