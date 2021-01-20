تعليق سامي الجابر على فوز الهلال 

طلال الغامدي (صدى):
علق سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال السابق، على فوز الهلال على التعاون بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " الجابر ":" مبروك للزعماء المدرج الفخم، الفوز عجبني الهلال اليوم واقعية في الأداء "، مضيفا:" توازن في الفريق، ٣ نقاط مهمة أمام فريق صعب ".
وسجل الهدف الأول للهلال، محترفه الفرنسي بافيتيمبي جوميز، في الدقيقة الثانية، بينما أحرز الهدف الثاني للهلال اللاعب لوسيانو فييتو، في الدقيقة 50.
وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة، ويحل ضيفا على الفيصلي الإثنين 25 يناير، بينما تجمد التعاون عند النقطة 21، ويستضيف ضمك في ذات اليوم.