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بالفيديو.. الروقي يتغزل في هدف "فييتو" بشباك التعاون: نطق شعرا

Time منذ ساعة
Views 2256
بالفيديو.. الروقي يتغزل في هدف "فييتو" بشباك التعاون: نطق شعرا

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي  الرياضي، فهد الروقي، على هدف لاعب الهلال الأرجنتيني لوسيانو فييتو، خلال المباراة التي جمعت بين فريقه والتعاون.

وقال " الروقي ":" غاب دهرًا ونطق شعرًا  "، مما أثار إعجاب جمهور الهلال.

وكان فريق نادي الهلال، حقق فوزًا ثمينا على التعاون، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل الهدف الأول للهلال، محترفه الفرنسي بافيتيمبي جوميز، في الدقيقة الثانية، بينما أحرز الهدف الثاني للهلال اللاعب لوسيانو فييتو، في الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة، ويحل ضيفا على الفيصلي الإثنين 25 يناير، بينما تجمد التعاون عند النقطة 21، ويستضيف ضمك في ذات اليوم.

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله اعلم بحاله
عبدالله
اهم شي الراحة النفسية.
عبدالله
سجلنا في التطبيق وربنا يسهل. الاعمار بيد الله
¥ ولد نجد ¥
آخر روقان
مسافات
سنة الله في خلقه سواء راشد الماجد اوغيره .

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