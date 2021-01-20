الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. أحد المشاهير يُحدث ضجة بانتحال صفة رجال الأمن في الرياض

Time منذ ساعة
Views 2281
Comment 1
بالفيديو.. أحد المشاهير يُحدث ضجة بانتحال صفة رجال الأمن في الرياض

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو، أحد المشاهير يتباهى بانتحال صفة رجال الأمن وتقليدهم على أحد الطرق بالرياض، مما أثار جدلا واسعا بين المواطنين.

وبدا في الفيديو، أحد المشاهير يحمل جهاز لاسلكي لتقليد رجال الأمن أثناء تأدية مهام عملهم، حيث سادت موجة من الاستياء بين متداولي المقطع الذين طالبوا بمحاسبته.

وكانت النيابة العامة أوضحت أن انتحال صفة رجل الأمن أو المباحث جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة في ضوء نظام عقوبة انتحال صفة رجل السلطة العامة.

وأشارت النيابة إلى أن الغرامة قد تصل إلى 150 ألف ریال تحت مسمى، عقوبة انتحال صفة أمنية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله اعلم بحاله
عبدالله
اهم شي الراحة النفسية.
عبدالله
سجلنا في التطبيق وربنا يسهل. الاعمار بيد الله
¥ ولد نجد ¥
آخر روقان
مسافات
سنة الله في خلقه سواء راشد الماجد اوغيره .

أخر الأخبار

كيدهن عظيم
كيدهن عظيم
Time منذ 7 دقائق Views 210
انتبه على حلالك
انتبه على حلالك
Time منذ 8 دقائق Views 167
بالفيديو.. بيتروس يقود النصر إلى فوزه الرابع على التوالي
بالفيديو.. بيتروس يقود النصر إلى فوزه الرابع على التوالي
Time منذ 9 دقائق Views 1249
لعب في نفسية الحاشي
لعب في نفسية الحاشي
Time منذ 9 دقائق Views 182
" الموارد البشرية " تُنصف جميع الموظفين بقرار جديد 
" الموارد البشرية " تُنصف جميع الموظفين بقرار جديد 
Time منذ 10 دقائق Views 1375
إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى
إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى
Time منذ 30 دقيقة Views 1597
بالفيديو..فييتو: حققنا اليوم انتصارا مهما على التعاون
بالفيديو..فييتو: حققنا اليوم انتصارا مهما على التعاون
Time منذ 34 دقيقة Views 1378
بالفيديو ..العنود عبدالله"تخلع الحجاب: "كذا أفضل"
بالفيديو ..العنود عبدالله"تخلع الحجاب: "كذا أفضل"
Time منذ 39 دقيقة Views 703
وكيل وزارة الصحة يوضح سبب ارتفاع الإصابات هذه الأيام
وكيل وزارة الصحة يوضح سبب ارتفاع الإصابات هذه الأيام
Time منذ 41 دقيقة Views 2033
بالفيديو..لاعب التعاون "نواف الصبحي": الدوري لازال طويل وأمامنا فرصة
بالفيديو..لاعب التعاون "نواف الصبحي": الدوري لازال طويل وأمامنا فرصة
Time منذ 50 دقيقة Views 1399