بالفيديو.. لاعب التعاون: فقدنا التركيز أمام الهلال 

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب التعاون، سميحان النابت، على خسارة فريقه أمام الهلال، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " النابت " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" مبروك للهلال وهاردلك للتعاون "، مضيفا:" كنا فاقدين للتركيز في بداية المباراة وسيطرنا على مجريات الأمور بعد الهدف الأول للهلال ".
وأوضح " النابت ":" أتوقع أن هدف الهلال الثاني كان فيه لمسة يد ".
وكان فريق نادي الهلال، حقق فوزًا ثمينا على التعاون، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل الهدف الأول للهلال، محترفه الفرنسي بافيتيمبي جوميز، في الدقيقة الثانية، بينما أحرز الهدف الثاني للهلال اللاعب لوسيانو فييتو، في الدقيقة 50.
وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة، ويحل ضيفا على الفيصلي الإثنين 25 يناير، بينما تجمد التعاون عند النقطة 21، ويستضيف ضمك في ذات اليوم.