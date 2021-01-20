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بالفيديو.. لاعب التعاون: فقدنا التركيز أمام الهلال 

Time منذ 5 دقائق
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بالفيديو.. لاعب التعاون: فقدنا التركيز أمام الهلال 

طلال الغامدي (صدى):
 علق لاعب التعاون، سميحان النابت، على خسارة فريقه أمام الهلال، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال " النابت " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" مبروك للهلال وهاردلك للتعاون "، مضيفا:" كنا فاقدين للتركيز في بداية المباراة وسيطرنا على مجريات الأمور بعد الهدف الأول للهلال ".

وأوضح " النابت ":" أتوقع أن هدف ‎الهلال الثاني كان فيه لمسة يد ".

وكان فريق نادي الهلال، حقق فوزًا ثمينا على التعاون، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل الهدف الأول للهلال، محترفه الفرنسي بافيتيمبي جوميز، في الدقيقة الثانية، بينما أحرز الهدف الثاني للهلال اللاعب لوسيانو فييتو، في الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة، ويحل ضيفا على الفيصلي الإثنين 25 يناير، بينما تجمد التعاون عند النقطة 21، ويستضيف ضمك في ذات اليوم.

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أحدث التعليقات

ابوعمر
الأن أستوعب طريقة عمل هيئة الترفيه
عادل عبدالحي حمزة
ويذكر أن “الحقيبة النووية” التي بحوزة “ترامب” كنت تضم الشيفرات المطلوبة لتنفيذ هجمات نووية، إلا أنها ستظل هذه الشيفرات صالحة حتى أداء “بايدن” اليمين الدستورية.-------------- الشفرات أم الشيفرات؟
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
وش ذنب الأهلي اذا بالعمري رفس الشباب يعني غصب يرجع لهم والا مجرد حقد من البلطان ولو غير الأهلي يبيه ماتكلم انديه العاصمه تشتري وتبيع بناديه ولا نفس منه😜
حركات كتاب الصحف الالكترونيه
ماجد محمد عشان تجذب الناس تقول الهلال! ليش ماقلت النصر ثاني فريق بعد الدحيل!!
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يعين ..

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