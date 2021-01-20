بالفيديو.. بايدن يستلم "حقيبة نووية" جديدة

واشنطن (صدى):
أظهر مقطع فيديو، تم تصويره من داخل مبنى الكونجرس، لحظة تسليم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، “حقيبة نووية” جديدة بعد أداء اليمين الدستورية.
وجاء ذلك بعدما غادر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، “البيت الأبيض” وهو يحملها؛ متجهًا إلى منزله في ولاية فلوريدا.
وكشفت تقارير بريطانية أن الحقيبة النووية التي بحوزة “ترامب” ستصبح غير صالحة للاستعمال إذا غادر بها، وسيتم تسليم “بايدن” واحدة جديدة، وهو ما حدث.
ويذكر أن “الحقيبة النووية” التي بحوزة “ترامب” كنت تضم الشيفرات المطلوبة لتنفيذ هجمات نووية، إلا أنها ستظل هذه الشيفرات صالحة حتى أداء “بايدن” اليمين الدستورية.