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بالفيديو.. بايدن يستلم "حقيبة نووية" جديدة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. بايدن يستلم "حقيبة نووية" جديدة

واشنطن (صدى):
أظهر مقطع فيديو، تم تصويره من داخل مبنى الكونجرس، لحظة تسليم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، “حقيبة نووية” جديدة بعد أداء اليمين الدستورية.

وجاء ذلك بعدما غادر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، “البيت الأبيض” وهو يحملها؛ متجهًا إلى منزله في ولاية فلوريدا.

وكشفت تقارير بريطانية أن الحقيبة النووية التي بحوزة “ترامب” ستصبح غير صالحة للاستعمال إذا غادر بها، وسيتم تسليم “بايدن” واحدة جديدة، وهو ما حدث.

ويذكر أن “الحقيبة النووية” التي بحوزة “ترامب” كنت تضم الشيفرات المطلوبة لتنفيذ هجمات نووية، إلا أنها ستظل هذه الشيفرات صالحة حتى أداء “بايدن” اليمين الدستورية.

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أحدث التعليقات

ابوعمر
الأن أستوعب طريقة عمل هيئة الترفيه
عادل عبدالحي حمزة
ويذكر أن “الحقيبة النووية” التي بحوزة “ترامب” كنت تضم الشيفرات المطلوبة لتنفيذ هجمات نووية، إلا أنها ستظل هذه الشيفرات صالحة حتى أداء “بايدن” اليمين الدستورية.-------------- الشفرات أم الشيفرات؟
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
وش ذنب الأهلي اذا بالعمري رفس الشباب يعني غصب يرجع لهم والا مجرد حقد من البلطان ولو غير الأهلي يبيه ماتكلم انديه العاصمه تشتري وتبيع بناديه ولا نفس منه😜
حركات كتاب الصحف الالكترونيه
ماجد محمد عشان تجذب الناس تقول الهلال! ليش ماقلت النصر ثاني فريق بعد الدحيل!!
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يعين ..

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