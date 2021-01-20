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الأنشطة المشمولة في تنظيم العمل عبر المنصات الإلكترونية التشاركية

Time منذ 13 دقيقة
Views 1248
الأنشطة المشمولة في تنظيم العمل عبر المنصات الإلكترونية التشاركية

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، الأنشطة التي يشملها قرار تنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية.

وذكرت أن القرار يستهدف أنشطة توصيل الطلبات، والصيانة المنزلية، وخدمات وصيانة السيارات، والاستشارات الطبية، والاستشارات القانونية، وأي أنشطة أخرى مستحدثة.

وأضافت أن القرار يستهدف الحد من العمالة المخالفة والسماح للمواطنين فقط بالعمل بشكل مباشر خلال المنصات الإلكترونية التشاركية، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية.

وكان وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، قد أصدر قرارا يقضي بإلزام المنصات الإلكترونية التشاركية بقصر التعامل المباشر على العامل السعودي فقط، وعدم التعامل مع العامل غير السعودي إلا من خلال المنشآت المشغلة.

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أحدث التعليقات

ابوعمر
الأن أستوعب طريقة عمل هيئة الترفيه
عادل عبدالحي حمزة
ويذكر أن “الحقيبة النووية” التي بحوزة “ترامب” كنت تضم الشيفرات المطلوبة لتنفيذ هجمات نووية، إلا أنها ستظل هذه الشيفرات صالحة حتى أداء “بايدن” اليمين الدستورية.-------------- الشفرات أم الشيفرات؟
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
وش ذنب الأهلي اذا بالعمري رفس الشباب يعني غصب يرجع لهم والا مجرد حقد من البلطان ولو غير الأهلي يبيه ماتكلم انديه العاصمه تشتري وتبيع بناديه ولا نفس منه😜
حركات كتاب الصحف الالكترونيه
ماجد محمد عشان تجذب الناس تقول الهلال! ليش ماقلت النصر ثاني فريق بعد الدحيل!!
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يعين ..

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